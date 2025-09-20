101 هدف و31 فوزا.. 3 عوامل تمنح جيسوس فرصة تكرار موسم اللاهزيمة مع النصر السعودي

انتزع النصر السعودي صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد استعراض هجومي جديد اليوم السبت أمام ضيفه الرياض (5 ـ 1) في مباراة احتضنها ملعب الأول بارك في الرياض لحساب الجولة الثالثة.

وصنع البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس انتصار النصر بخماسية كاملة في المباراة الثالثة من أصل 4 مواجهات بكل المسابقات التي ينجح فيها رفاق الفرنسي كينغسلي كومان في تسجيل خماسية كاملة.

وفتح الأداء الهجومي المذهل للنصر اليوم أمام الرياض أبواب التوقعات على مصراعيها حول مدى قدرة المدرب جورج جيسوس على تكرار الموسم التاريخي الذي قدمه مع الهلال في موسم 2023 ـ 2024 وتحقيق الإنجاز ذاته مع النصر هذا الموسم.

وتقف 3 مؤشرات وراء "حلم" جماهير النصر، لا فقط برؤية فريقهم على منصة التتويج من جديد بلقب الدوري، وذلك للمرة الأولى بقيادة رونالدو، وإنما في تحقيق أرقام تاريخية مذهلة كتلك التي حققها الهلال في موسم اللاهزيمة 2023 ـ 2024.

رونالدو وفيليكس وكومان

العامل الأول الذي يدفع جماهير النصر للاستغراق في أحلامهم باكتساح جميع المنافسين محليا هو وجود مثلث هجومي رائع في الفريق حتى الآن وهو المتكون من رونالدو وجواو فيليكس وكينغسلي كومان.

وفي موسم 2023 ـ 2024، كان لدى جورج جيسوس مهاجمين رائعين وهما ألكسندر ميتروفيتش (28 هدفا) ومالكوم (15 هدفا) حيث أحرزا معا 43 هدفا يضاف إليها صناعة أكثر من 15 هدفا وهي أرقام مذهلة.

وفي الموسم الجاري، وحتى الجولة الثالثة، أحرز النصر 12 هدفا في الدوري و5 أهداف في دوري أبطال آسيا 2، ليصل إلى 17 هدفا في 4 مباريات بمعدل يفوق 4 أهداف في كل مباراة.

وهذه الأرقام تعتبر مؤشرا قويا لكون النصر قادر على تكرار إنجاز الهلال مع المدرب ذاته جورج جيسوس الذي يمنح أهمية قصوى للعب الهجومي.

وأحرز جواو فيليكس 5 أهداف ورونالدو 3 أهداف وكينغسلي كومان 3 أهداف في كل المسابقات حتى الآن، أما على مستوى التمريرات الحاسمة فيملك كومان 3 تمريرات حاسمة وهو ما يعني أن اللاعب الفرنسي هو الأكثر مساهمة تهديفية (6) بعد 3 جولات.

جيسوس الهجومي ومارتينيز الدفاعي

يملك النصر فرصة تكرار إنجاز الهلال في موسم اللاهزيمة قبل الماضي عندما أحرز الفريق لقب دوري روشن بعد 31 فوزا و3 تعادلات.

وخلال الموسم ذاته، سجل الهلال 101 هدفا وهي حصيلة لم يحققها أي فريق في السابق في دوري المحترفين.

أخبار ذات علاقة جيسوس: هدفي تحقيق دوري روشن أكثر من أبطال آسيا 2

وتبدو تلك الأرقام صعبة بالفعل ذلك أن النصر لم يواجه الأندية "الصلبة" في وسط الترتيب، أو أندية الصندوق (الهلال ـ الأهلي ـ الاتحاد) أو الأندية الصاعدة بقوة مثل القادسية ونيوم، ولكن المؤشرات الحالية ووجود المدرب جيسوس تجعل كل شيء واردا.

ويملك النصر أيضا صلابة دفاعية تجعل من الفريق قادرا على الاقتراب من الأرقام المذهلة لموسم 2023 ـ 2024 التي حققها الهلال.

ويعد المدافع الدولي الإسباني إينيغو مارتينيز أحد دعائم الخط الدفاعي للنصر بجانب محمد سيماكان والحارسين بينتو ونواف العقيدي ووجود أيضا لاعبي الوسط أمثال أنخيلو وويسلي وغيرهما.

دوري أبطال آسيا للنخبة

سيكون النصر خلال موسم 2025 ـ 2026 أقل ضغوطا من منافسيه التقليديين على الدوري وتحديدا: الاتحاد والأهلي والهلال، وبدرجة أقل القادسية.

النصر لن يخوض مسابقة قارية قد تأخذ منه الكثير من الجهد وقد ترهقه مثل مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبمشاركته في دوري أبطال آسيا 2 وهي المسابقة التي سيكون التنافس فيها سهلا، والضغوط منعدمة أو تكاد، قد يستفيد النصر ومدربه جورج جيسوس من "انشغال" الثلاثي الاتحاد والهلال والأهلي بالمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة ليحقق أسبقية محلية رغم أن الاقتراب من إنجاز الهلال الأخير سيكون مهمة صعبة ومحفوفة بالكثير من المخاطر لرونالدو ورفاقه.