ميسي يسجل ويصنع في فوز ثمين لإنتر ميامي على دي سي يونايتد (فيديو)

قدّم الأسطورة ليونيل ميسي تمريرة حاسمة في الشوط الأول قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني، لينفرد بصدارة هدافي الدوري ويقود إنتر ميامي إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 على دي سي يونايتد، في المواجهة التي جمعت بينهما في الدوري الأمريكي، فجر اليوم الأحد.

وسجل ميسي هدف التقدم في الدقيقة الـ66 قبل أن يعزز النتيجة بهدف آخر في الدقيقة الـ85، وبهذا رفع رصيده إلى 22 هدفًا هذا الموسم، متقدمًا بهدف واحد على سام سوريدج، مهاجم ناشفيل إس سي، في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

وحصل المدافع جوردي ألبا على تمريرته الحاسمة العاشرة هذا الموسم بصناعته الهدف الأول لميسي، فيما سجل سيرجيو بوسكيتس تمريرته السابعة بمساهمته في الثنائية.

فيما سجّل لاعب الوسط في موسمه الأول تاديو أليندي هدفه الثامن، بعد تمريرة حاسمة من ميسي، في الدقيقة الـ35، ليتقدم إنتر ميامي 1-0 مع نهاية الشوط الأول. وكانت تلك التمريرة هي الثانية عشرة لميسي هذا الموسم، ليتساوى في المركز الرابع ضمن قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري.

وعادل فريق دي سي يونايتد النتيجة في الدقيقة الـ53 عندما تلقى كريستيان بينتيكي تمريرة من براندون سيرفانيا وسجّل الهدف.

وقلّص دي سي يونايتد الفارق إلى 3-2 بعد سبع دقائق من الوقت بدل الضائع عبر الهدف الثاني لجاكوب موريل هذا الموسم.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في القسم الشرقي برصيد 52 نقطة، وسيسافر لمواجهة نيويورك سيتي إف سي صاحب المركز الرابع على ملعب "سيتي فيلد" يوم الأربعاء، متأخرًا عنه بنقطة واحدة مع وجود مباراتين مؤجلتين في رصيده.