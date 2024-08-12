كان الاتحاد هو أحد أفضل كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، بعدما نجح في ضم حارس مرمى أجنبي وهو رايكوفيتش، بالإضافة إلى لاعب وسط هو حسام عوار، وجناح خطير هو موسى ديابي.

لكن مساعي الفريق الجداوي في ضم المزيد من الصفقات لم تتوقف بعد، وهو ما أكد عليه رئيس النادي لؤي مشعبي مرة تلو الأخرى عبر تصريحاته المختلفة.

يدور الحديث في الوقت الحالي على اللاعب الدنماركي يواكيم أندرسن، قلب دفاع فريق كريستال بالاس الإنجليزي، والذي ارتبط بالاتحاد منذ فترة ولم يتم حسم صفقته، حتى الآن.

طالبت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسم صفقة ضم أندرسن، حتى يستطيع الفريق التنافس بشكل أفضل في الموسم الجديد.

إذ ارتفعت التغريدات على وسم "#احسموا_أندرسن_للاتحاد" في ظل قرب بداية الموسم وعدم ضم مدافع بديل عن أحمد حجازي.

لكن من هو أندرسن؟ وما هي علاقته بكريستيانو رونالدو؟ وهل هو مدافع مناسب للاتحاد؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

مشوار ثري

يعد مشوار أندرسن في ملاعب كرة القدم العالمية ثرياً، في ظل لعبه في الدوري الهولندي منذ أن كان شابًا، ثم انتقاله للإيطالي ومنه للفرنسي ومنه للإنجليزي.

لعب أندرسن لتيفنتي الهولندي وسامبدوريا الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي وفولهام الإنجليزي وحاليًا يلعب لصالح كريستال بالاس.

ورغم ذلك المشوار الطويل لم يحقق أندرسن أي بطولة، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية بعد وصوله لعامه الـ28.

أرقام متواضعة

لا يملك أندرسن أرقاماً هائلة بالنسبة لجموع الجماهير، فما لديه في الدوري الإنجليزي قد يثير المخاوف من التوقيع معه، لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن كريستال بالاس ليس إلا فريقاً يتواجد بمنتصف الجدول وغالبًا ما يتلقى الهزائم.

خرج أندرسن بثماني مباريات فقط بشباك نظيفة من أصل 38 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وخوضه كل تلك المواجهات هو إشادة ضمنية به في حد ذاتها.

يستعيد أندرسن خمس كرات في كل مباراة على الأقل، ويبعد مثلها من مناطق الخطورة، كما يفوز بـ 63% من إجمالي الثنائيات الأرضية والهوائية التي يدخل فيها.

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علاقته بكريستيانو رونالدو

رغم أنه وصل إلى الدوري الإنجليزي في وقت كان كريستيانو رونالدو يعود لينضم لفريق مراهقته مانشستر يونايتد، إلا أنه لم يواجهه قط في الملاعب الإنجليزية.

على الرغم من ذلك كانت هناك مواجهتان جمعت بين رونالدو ومدافع الاتحاد المحتمل، وكلاهما كانا في دوري أبطال أوروبا، وكان وقتها المدافع الدنماركي لاعبًا لصالح ليون، في حين كان رونالدو يدافع عن ألوان يوفنتوس.

وقتها فاز ليون بهدف نظيف على أرضه، ولم يسجل أو يصنع رونالدو في مباراة قدم فيها أندرسن مستويات طيبة دفاعيًا وخرج بسببه الفريق الفرنسي بشباك نظيفة، وفي مواجهة إيطاليا سجل يوفنتوس هدفين عن طريق كريستيانو رونالدو، لكنهما لم يكونا كافيين لصعود السيدة العجوز، فليون كان قد سجل هو الآخر.