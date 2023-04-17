ماركا تكشف رد فعل ريال مدريد على هجوم لابورتا

كما لن يتغاضى ريال مدريد عما يعتبره تغييرًا محتملا للنظام الرياضي خلال 17 عامًا وهي الفترة التي دفع فيها برشلونة أموالا لخوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.

ويرى ريال مدريد أن كل شيء يجب أن يمر عبر العدالة.

وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد يعتبر أن وجود الملكي وبرشلونة في دوري السوبر الأوروبي لا يعني أنهما يسيران جنبا إلى جنب في بقية الأمور.

وذكرت الصحيفة أن العلاقات المؤسسية بين النادي الكتالوني وريال مدريد في حالة تأهب، كما ظهر في آخر مباراتي كلاسيكو حيث غاب فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي على المباراتين اللتين لعبتا في الكامب نو معقل برشلونة.

ويريد ريال مدريد أن يتعامل مع برشلونة كما فعل من قبل مع أتلتيكو مدريد أي أن برشلونة سيصبح مجرد نادٍ آخر، دون أي اعتبار له.