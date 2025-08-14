صحفي إسرائيلي يهاجم "يويفا": محمد صلاح يرعبكم (صورة)

هاجم الصحفي الإسرائيلي في جريدة "يديعوت أحرونوت"، ناداف زينزيبر، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب استجابته لموقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ورفعه لافتة ضخمة في مباراة نهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، مساء الأربعاء، تطالب بوقف قتل الأبرياء في غزة.

وتشهد غزة منذ أشهر مأساة إنسانية وسط ويلات الحرب، التي أودت بحياة الآلاف، بينهم عدد كبير من الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في قلب المأساة دون ذنب، ومن بين الضحايا اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، الذي قُتل أثناء انتظاره المساعدات الغذائية.

وكان محمد صلاح علّق على خبر نشره حساب "يويفا" عن استشهاد العبيد، قائلًا: "هل تستطيع أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟"، وذلك ردًّا على تغريدة "يويفا" التي قالت: "وداعًا سليمان العبيد (بيليه فلسطين).. موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تُحصى حتى في أحلك الظروف".

وبعد أقل من 48 ساعة من تغريدة صلاح، أعلنت مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال عن شراكات جديدة مع 3 منظمات إنسانية كبرى لتقديم دعم عاجل لأطفال غزة، شمل توفير الرعاية الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتوزيع الغذاء، والتوعية بمخاطر مخلفات المتفجرات. كما رفع "يويفا" قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي في إيطاليا لافتة كبيرة كتب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".

وقال زينزيبر في تغريدة على منصة "إكس" تعليقًا على اللافتة: "مرحبًا يويفا، 53 طفلًا إسرائيليًّا قُتلوا على يد حماس، و12 بقصف صاروخي من حزب الله، و4 بقصف إيراني، بالإضافة إلى العديد من الأطفال الذين اختُطفوا من أسرهم. أين كنتم حينها يا من تدّعون الأخلاق؟ أنتم منظمة منافقة، خائفة من محمد صلاح. عارٌ عليكم، فدماء أطفال إسرائيل ليست أقل شأنًا من دماء الأطفال في أي مكان آخر في العالم".

يذكر أن باريس سان جيرمان تُوّج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على توتنهام 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2، في المباراة التي أقيمت بمدينة أوديني الإيطالية.