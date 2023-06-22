تقرير: مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد بعد رفض عرض الهلال السعودي

مودريتش تلقى عرضًا من نادي الهلال السعودي يمتد لمدة عامين يبلغ قيمته حوالي 70 مليون جنيه إسترليني في الموسم، إلا أن النجم الكرواتي رفض بشكل نهائي.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن مودريتش اجتمع شخصيًا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في نهاية أبريل الماضي، لحسم مصيره.

ووفقًا للصحيفة فإن لوكا أخبر رئيس ريال مدريد أنه سيرفض العرض المقدم من السعودية بملغ لا يقل عن 200 مليون يورو لثلاثة مواسم.

واتفق مودريتش مع الرئيس على البقاء، وبعد أيام قليلة تم توقيع العقد المفترض لمودريتش حتى 30 يونيو 2024.