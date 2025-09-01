بذل جهدا للخروج.. نجم الهلال السعودي يرحل إلى نادٍ جديد

دخل نادي ساو باولو في سباق مع الزمن لإتمام التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، بعد محاولة نادي الهلال السعودي التراجع عن قرار السماح برحيله في الساعات الأخيرة.

المهاجم الشاب حسم موقفه برفض العودة عن الاتفاق، متمسكًا بالانتقال إلى ساو باولو على سبيل الإعارة من أجل المشاركة في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وهو ما أجبر ناديه الحالي على الدخول في مفاوضات جديدة حول تفاصيل الصفقة.

تفاصيل الصفقة

وفقًا لصحيفة (uol) البرازيلية، فقد أعطى الهلال الضوء الأخضر لرحيل اللاعب، قبل أن يحاول سحب موافقته في اللحظة الأخيرة.

ورغم ذلك، واصل ساو باولو مفاوضاته حتى مساء الأحد لإقناع النادي السعودي بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.

الصفقة تتضمن إعارة لمدة أربعة أشهر مقابل نحو مليوني دولار، أي ما يعادل 10.8 مليون ريال برازيلي، مع تكفل الهلال بدفع الجزء الأكبر من راتب اللاعب.

لكن هذه النقطة بالتحديد حاول مسؤولو النادي السعودي التراجع عنها رغم موافقتهم المبدئية.

موقف ساو باولو

مصادر داخل مجلس إدارة ساو باولو أكدت أن الجانب المالي لا يمثل عقبة، مشيرة إلى أن النادي أعد خطة كاملة لدعم موقف اللاعب أمام إدارة الهلال، مع إبقاء تفاصيل الترتيبات المالية طي الكتمان.

ماركوس ليوناردو لم يُدرج في قائمة الهلال للمشاركة بالدوري المحلي، ويرى أن اللعب مع ساو باولو في كوبا ليبرتادوريس يمثل فرصة لإثبات نفسه والدخول في حسابات المنتخب البرازيلي خلال المرحلة المقبلة.