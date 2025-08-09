نجم سعودي يقترب من الالتحاق بسعود عبد الحميد في الدوري الفرنسي

أصبح المهاجم عبدالله رديف لاعب الهلال السعودي على وشك أن يصبح ثاني لاعب سعودي في الدوري الفرنسي بعد سعود عبد الحميد وفق ما أوردته تقارير إخبارية.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودي إن الرديف اقترب من الانتقال لنادي أنجيه الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ووفقا للمصدر ذاته، وصلت المفاوضات بين انجيه والهلال لأشواط متقدمة ما يجعل صفقة انتقال عبد الله رديف إلى الدوري الفرنسي مسألة وقت لا أكثر، وذلك بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.

وأبدى نادي أنجيه الفرنسي اهتمامه برديف بعد تألقه اللافت في بطولة تولون الدولية؛ حيث جذب أنظار عدة أندية أوروبية بعد مشاركته مع المنتخب السعودي حيث أحرز 4 أهداف في 5 مباريات وذلك ضد منتخبات الدنمارك وبنما ومالي وفرنسا.

وأفادت تقارير إخبارية أن إدارة نادي الهلال تلقت عروضاً من أندية برتغالية للتفريط في المهاجم الدولي ولكنها رفضت قبل المولفقة على فكرة احتراف اللاعب في الدوري الفرنسي.

ولعب عبد الله رديف (22 عاما) خلال موسم 2024 ـ 2025 مع نادي الاتفاق على سبيل الإعارة قبل العودة في 30 يونيو الماضي إلى الهلال الذي ينتهي عقده معه في 2026.

وأحرز رديف 3 أهداف في 25 مباراة خاضها مع نادي الاتفاق في الدوري السعودي للموسم الماضي.

وكان سعود عبد الحميد، نجم الهلال السابق أول لاعب سعودي على الإطلاق ينتقل للدوري الفرنسي عندما وقع الأحد الماضي عقدا مع نادي لانس قادما من روما الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد.