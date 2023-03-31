ويمبلدون توافق على مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء "كمحايدين"

وقالت ويمبلدون العام الماضي إن منع لاعبي البلدين كان قرارها الوحيد القابل للتطبيق بموجب توجيهات الحكومة البريطانية.

ومع ذلك، تشمل شروط هذا العام حظر "التعبير عن مساندة الغزو الروسي لأوكرانيا" والذي تصفه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة وحظر مشاركة اللاعبين الذين "يتلقون تمويلا من دولتي روسيا و/أو روسيا البيضاء".

وقال نادي عموم إنجلترا للتنس في بيان اليوم الجمعة: "نيتنا الحالية هي قبول مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء شريطة أن يتنافسوا كلاعبين 'محايدين' ويلتزموا بالشروط المناسبة".

وأضاف: "لقد وضعت الشروط بعناية من خلال الحوار البناء مع حكومة المملكة المتحدة والاتحاد البريطاني للتنس وكافة الهيئات الدولية المعنية بالتنس، وتتماشى مع التوجيهات الحكومية للاتحادات الرياضية في المملكة المتحدة".