بدأ الحديث يشتعل مجددا بشأن سباق المنافسة على الكرة الذهبية لعام 2024 مع اقتراب إعلان أسماء المرشحين وموعد حفل الجائزة.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين لجوائز حفل الكرة الذهبية، والذي سيكون يوم الأحد الموافق الـ 4 من سبتمبر 2024، على أن يقام الحفل الرئيس لتوزيع الجوائز مساء يوم الاثنين الموافق الـ 28 من أكتوبر 2024.

وتعد الكرة الذهبية الجائزة الأهم على المستوى الفردي، والتي يسعى كل لاعب لتحقيقها، استنادا للإنجازات الفردية والجماعية التي قدمها.

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وستكون منافسات دوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس أمم أوروبا "اليورو" وكوبا أمريكا عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية.

وفازت إسبانيا بلقب بطولة يورو 2024، بعد أن تغلبت على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية.

فيما تُوجت الأرجنتين بكوبا أمريكا للمرة الثانية تواليا بفوزها 1-0 على كولومبيا، حيث رفع ليونيل ميسي مرة أخرى لقبا دوليا كبيرا آخر.

وفاز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته عام 2023، ليحتل صدارة المتوجين بالجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم بالعالم، في حين يحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني بـ5 كرات فقط.

وفي الماضي، كانت الجائزة الفردية المرموقة تعتمد على أداء لاعبي كرة القدم على مدار عام تقويمي، ومع ذلك، هذه المرة - وللمرة الثانية في تاريخ الجائزة - تعتمد الأصوات على نتائج الموسم، مما يعني أنه في عام 2023، فاز ميسي على جهوده - بدءًا من 1 أغسطس 2022 وينتهي في 31 يوليو 2023.

ورصد موقع "sportskeeda" أبرز 5 مرشحين للمنافسة على حصد الكرة الذهبية لعام 2024.

5- ليونيل ميسي (إنتر ميامي - الأرجنتين)

يقترب ميسي من نهاية مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، ورغم غيابه مؤخرا عن مباريات فريقه إنتر ميامي الأمريكي بسبب الإصابة التي حدثت له في نهائي كوبا أمريكا، إلا أنه سجل هذا الموسم 12 هدفا وصنع 9 تمريرات حاسمة في 12 مباراة فقط بالدوري الأمريكي.

كما ساهم ميسي في فوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا بهدف واحد وتمريرة حاسمة في 5 مباريات، ولا يزال النجم الأرجنتيني قادرا على شق طريقه للمنافسة مرة أخرى في سباق الكرة الذهبية.

4- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان - الأرجنتين)

يمكن الحدث على أن لاوتارو مارتينيز يستحق المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام، حيث عوض العديد من عيوبه بتسجيل الأهداف الحاسمة.

وسجل مارتينيز 24 هدفا رائعا لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وقادهم للتتويج بلقب الكالتشيو، وسيقود خط هجوم الفريق مرة أخرى هذا الموسم، ما يمكن أن يعزز مكانته في سباق المرشحين للكرة الذهبية.

كما سجل مارتينيز 5 أهداف في كوبا أمريكا للأرجنتين، وفاز بلقبه الثالث مع منتخب بلاده، إذ يعد حاليا من أكثر المهاجمين فعالية في الدوري الإيطالي.

3- جود بيلينغهام (ريال مدريد - إنجلترا)

صنع بيلينغهام اسما كبيرا نفسه في الملاعب العالمية، إذ حقق إنجازا رائعا مع ريال مدريد وقادهم للتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ومؤخرا بالسوبر الأوروبي.

ولم يكن بيلينغهام في أفضل حالاته خلال بطولة "يورو 2024" مع منتخب إنجلترا، ومع ذلك سجل هدفا رائعا في شباك سلوفاكيا.

ويحتاج اللاعب الشاب لتكرار إنجازاته التهديفية مع ريال مدريد هذا الموسم ليصبح مرشحا بقوة للتواجد في قائمة المتنافسين على الكرة الذهبية.

2-رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

قد لا يتمتع رودري بإحصائيات التهديف التي تضعه في منافسة قوية مع باقي اللاعبين للمنافسة على اقتناص الكرة الذهبية، لكن قدراته كلاعب خط وسط تضعه في مستوى خاص به، حيث كان عاملا مهما مع فريقه الموسم الماضي وقيادته للتتويج بالدوري الإنجليزي، وأيضا في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024.

وتوج رودري مجهوده بلقب أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا 2024.

1-فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل)

اعتمد ريال مدريد بشكل كبير الموسم الماضي في حملة تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث سجل 6 أهداف ولديه 4 تمريرات حاسمة.

لكن النجم البرازيلي لم يظهر بالمستوى المتوقع منه في بطولة كوبا أمريكا، ولم ينجح في الوصول حتى للمباراة النهائية، وخرج مع منتخب بلاده من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام أوروغواي 2-4 بركلات الترجيح، ومع ذلك يعد حاليا هو الأوفر حظا في سباق الكرة الذهبية لعام 2024.