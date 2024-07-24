بدأ المنتخب العراقي مشواره في منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد باريس 2024 بفوز مهم على أوكرانيا، بنتيجة 1/2، في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

فاجأ المنتخب الأوكراني الجميع، وبدأ بالتسجيل عن طريق فالنتين روبشينسكيي في الدقيقة 53.

ولكن أيمن حسين نجح في إدراك التعادل لمنتخب العراق من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ونجح علي جاسم في التقدم لأسود الرافدين، وأحرز الهدف الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 75.

وضمن المجموعة ذاتها، حقّق المنتخب المغربي فوزاً كبيرًا على نظيره الأرجنتيني بهدفين لواحد.

وتقاسم منتخبا العراق والمغرب صدارة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط لكل منهما، في حين بقيت أوكرانيا والأرجنتين من دون أي رصيد من النقاط.