سقوط مرعب لحكم مباراة بيرو وكندا في كوبا أمريكا (فيديو)
أثار الحكم المساعد لمباراة بيرو وكندا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024 مخاوف المتابعين بعد سقوطه المفاجئ أثناء المباراة.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم من جواتيمالا بقيادة ماريو إسكوبار الذي سبق له إدارة مباريات في عدة بطولات قارية ودولية.
وفوجئ اللاعبون بسقوط الحكم المساعد بشكل مفاجئ ما استدعى حكم الساحة ماريو إسكوبار لإيقاف المباراة للاطمئنان على صحة زميله.
وتم نقل الحكم المساعد هامبرتو بانجوي إلى المستشفى على نقالة مغادرًا أرض الملعب بسبب تعرضه لضربة شمس قوية.
وظهرت علامات القلق على لاعبي المنتخبين بعد سقوط الحكم المساعد في أرض الملعب.
وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل دون أهداف بين منتخبي بيرو وكندا.
واستهل المنتخب الكندي مشواره في بطولة كوبا أمريكا بالخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 0-2 في افتتاح النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعادل منتخب بيرو في لقاء الجولة الأولى مع تشيلي دون أهداف.