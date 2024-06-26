سقوط مرعب لحكم مباراة بيرو وكندا في كوبا أمريكا (فيديو)

وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل دون أهداف بين منتخبي بيرو وكندا.

واستهل المنتخب الكندي مشواره في بطولة كوبا أمريكا بالخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 0-2 في افتتاح النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعادل منتخب بيرو في لقاء الجولة الأولى مع تشيلي دون أهداف.