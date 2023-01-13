صحف رياضية: سوبر كلاسيكو في النهائي.. البطل شتيغن.. والهلال يذهب من أجل ميسي

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز بضربات الترجيح على ريال بيتيس، وكتبت: "البطل تير شتيغن".

الصحيفة اهتمت برغبة الهلال السعودي بالتعاقد مع ليونيل ميسي، وكتبت: "الهلال يذهب من أجل ليونيل ميسي".

كما اهتمت بالمرشحين لجائزة "the best" من برشلونة.