صحف رياضية: سوبر كلاسيكو في النهائي.. البطل شتيغن.. والهلال يذهب من أجل ميسي

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني لمواجهة ريال مدريد، وكتبت: "سوبر كلاسيكو في النهائي".الصحيفة اهتمت بالمرشحين لجائزة الأفضل حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكتبت: "المرشحون لجائزة the best ".كما اهتمت بفقدان شركة بيكيه حق تنظيم كأس ديفيز للتنس، وكتبت: "كوسموس خارج كأس ديفيز". .ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز بضربات الترجيح على ريال بيتيس، وكتبت: "البطل تير شتيغن".الصحيفة اهتمت برغبة الهلال السعودي بالتعاقد مع ليونيل ميسي، وكتبت: "الهلال يذهب من أجل ليونيل ميسي". كما اهتمت بالمرشحين لجائزة "the best" من برشلونة..ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب ريال بيتيس لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو، وكتبت: "كلاسيكو سوبر".الصحيفة اهتمت بتسريبات حول ليونيل ميسي وكتبت: "هرمون قزم".الصحيفة اهتمت بالمرشحين لجائزة الأفضل حسب الفيفا، وكتبت: "بنزيما وميسي المرشحان الأكبر لجائزة " ذا بيست".كما اهتمت بطرد جواو فيليكس في أول مباراة رفقة تشيلسي، وكتبت: "جواو فيليكس يبدأ بالطرد "..ركزت الصحيفة على اعتزال متسابق الدراجات الفرنسي تيبو بينو، وكتبت: "تيبو بينو: أنا جاهز للحياة الحقيقية".الصحيفة اهتمت بمدرب أولمبيك مارسيليا وكتبت: "تودور إمبراطور".كما اهتمت بفقدان شركة بيكيه تنظيم كأس ديفيز، وكتبت: "بيكيه يفقد صحن السلطة". .ركزت الصحيفة على قمة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي وكتبت: "ذهب إيطاليا".الصحيفة اهتمت بإنتر ميلانو وميلان، وكتبت: "سكرينيار يصفع إنتر ميلان" وبيولي يصفع ميلان".