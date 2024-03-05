كشف "خدعة" غوارديولا التي أسقطت مانشستر يونايتد (فيديو)
أكد الدولي الإنجليزي السابق، والمحلل الفني على شبكة سكاي سبورتس، جيمي كاراغر أن مدافع مانشستر سيتي جون ستونز كان كلمة السر التي نجح بفضلها المدرب بيب غوارديولا في الظفر بموقعة ملعب الاتحاد، الأحد، أمام مانشستر يونايتد.
وقال كاراغر في برنامج "مساء الإثنين، في استوديو قنوات سكاي سبورتس، المخصص لتحليل مباريات البريمرليغ، إنه "بينما سرق فيل فودين مهاجم المان سيتي الأضواء بعد المباراة، نسي الكثيرون أن جون ستونز كان رجل اللقاء، مضيفًا: "قام ستونز بدور تكتيكي "لم يسبق له مثيل" وكان السبب الرئيس في فوز السيتي على يونايتد."
وعرض اللاعب السابق عددًا من المقاطع واللقطات من المباراة التي توضح كيف استفاد السيتي من الثغرة أمام دفاع فريق المدرب الهولندي تن هاغ، والتي استغلها على أكمل وجه خصمه الإسباني غوارديولا للفوز بالمباراة.
ويرى نجم ليفربول السابق أنه "باستثناء الهدف الجميل والتصويبة المذهلة لماركوس راشفورد في مرمى السيتي، لم يهدد الشياطين الحمر فريق بيب غوارديولا بعد ذلك، بل أمسك الفريق الأزرق بزمام المباراة بفضل جون ستونز الذي ظل ينتقل من قلب الدفاع إلى المركز رقم 10 ويدير المباراة".
وتابع كاراغر: " لم أر أمرًا مشابهًا من قبل في كرة القدم الإنجليزية، أكاد أجزم أن المدافع الوحيد في ذلك الوقت الذي يمكن أن تصنفه كمدافع جيد في التعامل مع الكرة هو آلان هانسن لاعب ليفربول، خارج إنجلترا أتذكر الإيطالي فرانكو باريزي، الذي كان يخرج بالكرة من الخلف، وأعتقد أن ريو فرديناند كان واحدًا من هؤلاء أيضًا."
وخلال المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على جاره اليونايتد أكمل جون ستونز 39 تمريرة ناجحة نحو الهجوم وفقًا لإحصائيات عرضها كاراغر.