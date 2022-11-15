ركلات الترجيح تهدي الهلال لقب كأس السودان للمرة الثامنة في تاريخه على حساب "الأهلي الخرطوم"
الحارس أبو عشرين يتألق ويتصدى للركلتين الأولى والخامسة من الأهلي.
توج نادي الهلال بلقب كأس السودان القومي بعد مباراة صعبة وصلت حتى ركلات الترجيح أمام الأهلي الخرطوم، في المواجهة التي احتضنها إستاد الهلال "الجوهرة الزرقاء".
وفي المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، منحت ركلات الترجيح فريق الهلال لقبه الثامن في كأس السودان، بتغلبه على الأهلي الخرطوم (4-3).
سيطر الهلال على المباراة، لكنه لم يهدد مرمى الأهلي، بفضل التكتل التام لدفاعه، بقيادة الصادق الجريف.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للهلال (4/3)، بفضل تألق الحارس أبو عشرين، الذي تصدى للركلتين الأولى والخامسة من الأهلي.
وسجل رباعية الهلال "بوجبا، إيمورو، أطهر الطاهر، عبد الرؤوف".
بينما أحرز ثلاثية الأهلي "مهند الطاهر، الصادق الجريف، معاذ القوز"، وأضاع "السموأل ميرغني، وأحمد ميسي".