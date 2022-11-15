ركلات الترجيح تهدي الهلال لقب كأس السودان للمرة الثامنة في تاريخه على حساب "الأهلي الخرطوم"

توج نادي الهلال بلقب كأس السودان القومي بعد مباراة صعبة وصلت حتى ركلات الترجيح أمام الأهلي الخرطوم، في المواجهة التي احتضنها إستاد الهلال "الجوهرة الزرقاء".

وفي المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، منحت ركلات الترجيح فريق الهلال لقبه الثامن في كأس السودان، بتغلبه على الأهلي الخرطوم (4-3).

سيطر الهلال على المباراة، لكنه لم يهدد مرمى الأهلي، بفضل التكتل التام لدفاعه، بقيادة الصادق الجريف.