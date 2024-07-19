أثارت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري المقررة يوم الاثنين المقبل، جدلًا واسعًا.

وأعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز تذاكر المباريات بالدوري المصري طرح تذاكر هذه المباراة بأسعار مختلفة وأكبر من باقي لقاءات البطولة.

ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 200 جنيه مصري، كما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ألفي جنيه مصري، ويبقى سعر تذكرة المقصورة 5 آلاف جنيه مصري بينما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة في باقي مباريات الدوري 75 جنيهاً فقط.

وأصدر الأهلي المصري بيانًا أعلن خلاله سداد قيمة الـــ 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة التي قامت جماهير الأهلي بشرائها، على أن يُعَاد المبالغ الذي تم تحصيله لأصحابه من الجماهير. وسوف يتحمل النادي أيضًا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة ثمن هذه التذاكر.

وقال مصدر في نادي بيراميدز لـ"إرم نيوز" إن قرار زيادة أسعار تذاكر مباراة الأهلي جاء رد فعل على قرارات إدارة القلعة الحمراء برفع أسعار تذاكر لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضي، والذي فاز به الأهلي بنتيجة 3-2 باستاد القاهرة.

وأضاف:" الأهلي قرر بشكل مفاجئ زيادة أسعار التذاكر ورد بيراميدز في الاجتماع الفني للمباراة وقتها أن المعاملة ستكون بالمثل".

وأكد أن الأهلي رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى من 150 جنيهاً إلى 250 جنيهاً في لقاء الدور الأول، كما رفع سعر تذكرة المقصورة من 300 جنيه إلى 750 جنيهاً.

وأتم قائلًا:" الأهلي حدد أسعاره طبقا لسعة استاد القاهرة، كما أن بيراميدز حدد الأسعار المناسبة طبقًا للسعة المتاحة باستاد الدفاع الجوي".