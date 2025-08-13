الاتحاد السعودي يرفض عرضا برتغاليا لـ"جوهرة الفريق"

رفض نادي الاتحاد السعودي عرضًا تلقاه مؤخرًا من نظيره ألفيركا البرتغالي للتعاقد مع اللاعب الشاب فرحة الشمراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ مسؤولو ألفيركا الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2025-2026 بالفعل؛ وذلك بعد صعوده إلى الدوري البرتغالي الممتاز، بشكلٍ رسمي.

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يحسم أولى صفقات الميركاتو

أخبار ذات علاقة رغم رفضه العرض الأول.. الاتحاد السعودي يطارد نجم ميلان

وكان كشافو النادي البرتغالي أعجبوا بشدة بإمكانات وقدرات الشمراني، سواء الفنية أو البدنية، بعد متابعة دقيقة له خلال الفترة الماضية.

سياسة نادي ألفيركا، تعتمد على ضم العناصر الواعدة المميزة؛ حيث جاء الشمراني، على رأس قائمة التعزيزات الصيفية المرتقبة، ولكنهم تلقوا صدمة من إدارة "العميد".

أخبار ذات علاقة خلاف حاد يضرب ملف تجديد عقد كانتي مع الاتحاد السعودي

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن العرض تضمن انتقالًا نهائيًّا مع منح الاتحاد نسبة من إعادة البيع مستقبلًا، وهو ما لم يتوافق مع خطط النادي الفنية للموسم الحالي، وكذلك لم يتفق مع رؤيته طويلة المدى، نظرًا لاعتبار الشمراني أحد المواهب البارزة في الفريق.

وأوضح التقرير، أن اللاعب يحظى باهتمام ومراقبة من أندية في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، كما يدخل ضمن اهتمامات أندية محلية، مثل: الشباب والخليج والخلود، التي تسعى إلى ضمه بنظام الإعارة.

ويُعد الشمراني، البالغ من العمر 19 عامًا، من أكثر لاعبي فئته العمرية مشاركة على مستوى المباريات، إذ خاض 33 مباراة بمختلف المسابقات مع الفريق الأول، سواء مع الاتحاد أو خلال فترة إعارته للخلود.