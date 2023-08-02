موندو ديبورتيفو: برشلونة ينهي إجراءات بيع رحيل لينغليه لنادي النصر السعودي

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن برشلونة في عجلة من أمره للتخلص من اللاعبين الذين لا يرغب بهم تشافي هيرنانديز، وأحدهم هو كليمان لينغليه.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر لها داخل برشلونة أن النادي الكتالوني في مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن رحيل لينغليه إلى النصر السعودي، ليلعب بجوار كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى أن المدافع الفرنسي البالغ من العمر 28 عامًا ليس جزءًا من خطط مدرب برشلونة ورحل بالفعل على سبيل الإعارة الموسم الماضي إلى توتنهام الإنجليزي.

في برشلونة لا يتوقعون الحصول على صفقة انتقال كبيرة للمدافع الفرنسي بل العكس، لكن الأولوية هي التوقف عن دفع ثمنه الباهظ، والتخلص من عقد يستمر حتى عام 2026.