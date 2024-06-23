وقعت أول عقد احترافي.. المغربية ميساء باها تقتحم أسوار نادي برشلونة

تعاقد فريق سيدات نادي برشلونة الإسباني مع الناشئة المغربية ميساء باها، إبنة اللاعب السابق لمنتخب أسود الأطلس نبيل باها وشقيقة اللاعب الواعد لريال بيتيس الإسباني زياد باها.

وقال تقارير إخبارية مغربية إن ميساء باها البالغة من العمر 13 عاما والتي تنتمي لمنتخب المغربي للفتيات لأقل من 16 سنة، وقعت أول عقد احترافي لها مع برشلونة الإسباني، قادمة من نادي مالقا الإسباني.

وأبدى مسؤولو فريق الناشئات في برشلونة حرصا كبيرا على ضم ميساء باها بعد تألقها الموسم الماضي رفقة فتيات مالقا، إذ تمكنت من تسجيل 17 هدفا في عشرين مباراة.

وأصبحت ميساء باها أصغر لاعبة في تاريخ المنتخبات النسائية في المغرب يتم استدعاؤها من قبل المدرب يونس ربيع لحمل قميص منتخب فتيات المغرب أقل من 17 عن سنة.