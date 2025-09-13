"إن الله مع الصابرين".. رد فعل لافت من نجم ريال مدريد بعد صدمة الإصابة (صورة)

كتب – نور الدين ميفراني

أعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، إصابة مدافعه الألماني أنطونيو روديغر في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى، بعد مشاركته في تدريبات الفريق، مساء الجمعة، قبل مواجهة ريال سوسيداد في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتقدر فترة غياب المدافع الألماني عن الملاعب ما بين شهرين ونصف الشهر و3 أشهر، وقد يغيب عن 18 مباراة لريال مدريد، بالتالي لن يعود قبل شهر ديسمبر المقبل، كما سيغيب عن منتخب ألمانيا في باقي مباريات مجموعته بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان رد فعل المدافع الألماني المسلم لافتا، فقد كتب عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "الله لم يقل إن الطريق سيكون سهلاً، لكنه قال: إن الله مع الصابرين".

ويُعرف روديغر بتدينه واعتزازه بالدين الإسلامي والدعاء قبل المباريات، كما يعد لاعبا بأخلاق عالية ومحبوبا من قبل زملائه بالفريق لروحه المرحة وتصرفاته الفكاهية خلال الاحتفالات بالأهداف.

وتُعد هذه الإصابة ضربة قوية للمدرب تشابي ألونسو، إذ يواجه الفريق 5 غيابات مؤكدة في مباراة ريال سوسييداد، هم: روديغر، وميندي، وجود بيلينغهام، وكامافينغا، وإندريك.

ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز 16 برصيد نقطتين فقط.