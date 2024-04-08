حقيقة مفاوضات برشلونة مع أرتيتا

كشفت فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة مفاوضات نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا مع ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، ليخلف تشافي هيرنانديز، في قيادة البلوغرانا.

وزعمت تقارير سابقة أن أرتيتا سيغادر "الغانرز" في الميركاتو المقبل، على أن يتولى مهام تدريب نادي برشلونة بدلاً مِن تشافي، الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم المقبل 2024/2023.

وينتهي عقد المدرب البالغ من العمر 41 عاماً مع نادي آرسنال في يونيو 2025.