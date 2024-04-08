حقيقة مفاوضات برشلونة مع أرتيتا
كشفت فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة مفاوضات نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا مع ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، ليخلف تشافي هيرنانديز، في قيادة البلوغرانا.
وزعمت تقارير سابقة أن أرتيتا سيغادر "الغانرز" في الميركاتو المقبل، على أن يتولى مهام تدريب نادي برشلونة بدلاً مِن تشافي، الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم المقبل 2024/2023.
وينتهي عقد المدرب البالغ من العمر 41 عاماً مع نادي آرسنال في يونيو 2025.
وقال رومانو، في تصريحات عبر بودكاست "Men in Blazers"، إن "هناك بعض الشائعات ظهرت مؤخرًا بشأن انتقال أرتيتا لتدريب برشلونة، لكن هذا لم يكن واردًا على الإطلاق".
وأضاف: "لم يفكر أرتيتا مطلقًا في إجراء أي مناقشة أو حديث مع برشلونة، وليس فقط مع البارسا، بل إن المدرب الإسباني يركز بنسبة 100% وسعيد مع آرسنال، العلاقة بين أرتيتا وإدارة النادي واللاعبين والموظفين، رائعة".
وأشار رومانو: "لا يناقش أرتيتا مستقبله حتى مع أندية أخرى، ولم يكن قريبًا أو هناك محادثات مع برشلونة، بل إن تركيزه الكامل على آرسنال، وهذا هو السبب في توقع مناقشة قريبا بشأن عقد جديد طويل الأجل، لأن استمرار أرتيتا يمثل أولوية لجميع الأطراف المعنية".
ويخوض آرسنال سباقًا ساخنًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتخلف عن ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، ويتفوق على مانشستر سيتي (الثالث) بفارق نقطة، مع تبقي 9 مباريات في الموسم، كما يستعد لمباراة مصيرية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.