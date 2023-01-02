كشف موقف نادي النصر من رحيل تاليسكا وفينسنت أبوبكر بعد ضم كريستيانو رونالدو
كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" موقف نادي النصر السعودي من رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبوبكر بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكتب غاليتي عبر حسابه في موقع "تويتر": "إدارة النصر حتى الآن ليس لديها خطط للسماح لتاليسكا بالرحيل عن الفريق".
وأضاف: "المهاجم الذي يمكن أن يغادر النادي هو فينسنت أبوبكر إذا وصل عرض مناسب، حيث أبدت أندية تركية اهتمامها بضم اللاعب".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دخول الكاميروني فينسنت أبوبكر حسابات مانشستر يونايتد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وينتهي عقد فينسنت أبوبكر، مع النصر في يونيو 2024 وانضم إليه في صيف 2021 قادمًا من بشكتاش التركي.
وتبلغ القيمة السوقية لفينسنت أبوبكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، سجل فيها 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.
أما تاليسكا فانضم للنصر صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات، وتبلغ القيمة السوقية للاعب البرازيلي نحو 14 مليون يورو.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن الشباب الذي لعب 10 مباريات، وبنقطتين عن الاتحاد الذي لعب 10 مباريات.
وكان النصر قد أعلن يوم الجمعة التعاقد مع كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى 2025.
وأعلن النصر أنه سيقيم حفلًا لتقديم رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، غدا الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك.