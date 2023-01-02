كشف موقف نادي النصر من رحيل تاليسكا وفينسنت أبوبكر بعد ضم كريستيانو رونالدو

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" موقف نادي النصر السعودي من رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبوبكر بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب غاليتي عبر حسابه في موقع "تويتر": "إدارة النصر حتى الآن ليس لديها خطط للسماح لتاليسكا بالرحيل عن الفريق".