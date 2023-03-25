مورديتش يغلق الباب أمام انتقاله للنصر السعودي
نفى لوكا مورديتش قائد منتخب كرواتيا ثالث كأس العالم 2022 في قطر ووصيف بطل العالم 2018 في روسيا ما تردد عن انتقاله للنصر السعودي واللعب إلى جوار زميله السابق كريستيانو رونالدو الصيف المقبل.
وقال مودريتش في مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب بلاده مع ويلز في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في تصفيات يورو 2024 في ألمانيا في رده على سؤال بشأن انتقاله للنصر "أكررها للمرة المئة، رغبتي واحدة فقط: البقاء في ريال مدريد، الباقي مجرد شائعات".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه أن مورديتش قد يخوض آخر مواسمه في سانتياغو برنابيو حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، لذلك يسعى النصر للتعاقد معه في إطار سعي "العالمي" لضم العديد من نجوم العالم بعد رونالدو.
وقبل انتهاء عقده مع اقتراب نهاية الموسم، يُفهم أن مودريتش سيكون متاحا مجانا مثلما كان رونالدو ما يعني أنه بات هدفا للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية وبينها السعودية.
وأحد الأندية الحريصة على ضمه النصر الساعي لضمه إلى جوار رونالدو، لكن قائد كرواتيا أغلق هذا الباب تماما وشدد على أن رغبته الوحيدة هي البقاء في ريال مدريد رغم أنه سيبلغ 38 عاما في وقت لاحق من العام الحالي.
وسبق أن قدمت إدارة النصر عرضًا لمودريتش لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.
وانضم مودريتش لريال مدريد في 2012 قادما من توتنهام، مقابل 35 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".
ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة بعد مرور 21 جولة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد "المتصدر".