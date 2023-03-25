مورديتش يغلق الباب أمام انتقاله للنصر السعودي

وقال مودريتش في مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب بلاده مع ويلز في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في تصفيات يورو 2024 في ألمانيا في رده على سؤال بشأن انتقاله للنصر "أكررها للمرة المئة، رغبتي واحدة فقط: البقاء في ريال مدريد، الباقي مجرد شائعات".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه أن مورديتش قد يخوض آخر مواسمه في سانتياغو برنابيو حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، لذلك يسعى النصر للتعاقد معه في إطار سعي "العالمي" لضم العديد من نجوم العالم بعد رونالدو.

وقبل انتهاء عقده مع اقتراب نهاية الموسم، يُفهم أن مودريتش سيكون متاحا مجانا مثلما كان رونالدو ما يعني أنه بات هدفا للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية وبينها السعودية.

وأحد الأندية الحريصة على ضمه النصر الساعي لضمه إلى جوار رونالدو، لكن قائد كرواتيا أغلق هذا الباب تماما وشدد على أن رغبته الوحيدة هي البقاء في ريال مدريد رغم أنه سيبلغ 38 عاما في وقت لاحق من العام الحالي.