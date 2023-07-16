مانشستر يونايتد يتمم صفقة أونانا من إنتر ميلان

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد أتم صفقة التعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا من إنتر ميلان.

وكتب رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر موقع "تويتر": "اكتملت الصفقة الخاصة بأندريه أونانا بنسبة 99.9٪، يتبقى انتظار الشيك النهائي بشأن شروط الدفع ثم سيسافر الحارس إلى مانشستر.

وأضاف: "اتصل إيريك تين هاغ (مدرب مانشستر يونايتد) مباشرة بأونانا لتأكيد عدم وجود مشاكل، فقط مسألة وقت.

وسيكون أونانا البالغ من العمر 27 عامًا الحارس الأول لمانشستر يونايتد الموسم المقبل بعد رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.