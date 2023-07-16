مانشستر يونايتد يتمم صفقة أونانا من إنتر ميلان
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد أتم صفقة التعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا من إنتر ميلان.
وكتب رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر موقع "تويتر": "اكتملت الصفقة الخاصة بأندريه أونانا بنسبة 99.9٪، يتبقى انتظار الشيك النهائي بشأن شروط الدفع ثم سيسافر الحارس إلى مانشستر.
وأضاف: "اتصل إيريك تين هاغ (مدرب مانشستر يونايتد) مباشرة بأونانا لتأكيد عدم وجود مشاكل، فقط مسألة وقت.
وسيكون أونانا البالغ من العمر 27 عامًا الحارس الأول لمانشستر يونايتد الموسم المقبل بعد رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
يشار إلى أن عقد أونانا مع إنتر ميلان ينتهي في يونيو 2027، وتقدر القيمة السوقية للحارس بـ 35 مليون يورو.
وانتقل لإنتر ميلان من أياكس أمستردام في صفقة انتقال حر، في يوليو 2022.
وأونانا من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، وانضم أونانا إلى أياكس أمستردام في 2015 وقضى سبع سنوات في الدوري الهولندي، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في 2022.
وشارك أونانا الموسم المنقضي مع إنتر ميلان في 41 مباراة، وحافظ على نظافة الشباك 19 مرة.
وسبق أن لعب أونانا 214 مباراة مع أياكس أمستردام، تلقى فيها 192 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك 85 مرة.