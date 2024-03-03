المفاجآت تتوالى.. هل قرار الحكم بإلغاء هدف بيلينغام صحيح؟ (فيديو)

أثار الحكم الإسباني خيل مانزانو، جدلا واسعا بإلغائه هدف جود بيلينغهام أمام فالنسيا، في الوقت بدل الضائع ليفتح وابلا من الاعتراضات من جانب لاعبي ريال مدريد.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن يوجه ابراهيم دياز كرة عرضية على رأس بيلينغهام ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بينما الكرة تتجه إلى الشباك.