المفاجآت تتوالى.. هل قرار الحكم بإلغاء هدف بيلينغام صحيح؟ (فيديو)
أثار الحكم الإسباني خيل مانزانو، جدلا واسعا بإلغائه هدف جود بيلينغهام أمام فالنسيا، في الوقت بدل الضائع ليفتح وابلا من الاعتراضات من جانب لاعبي ريال مدريد.
وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن يوجه ابراهيم دياز كرة عرضية على رأس بيلينغهام ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بينما الكرة تتجه إلى الشباك.
واعترض لاعبو ريال مدريد على قرار الحكم بشدة؛ ما كلف بيلينغهام صاحب الهدف المُلغى بطاقة حمراء مباشرة.
وقال الحكم الدولي الإسباني السابق إيتورالدي: "لم يكن على الحكم أن يسمح بإرسال تلك العرضية، إذا سمحت بتنفيذها، لا يمكنك إطلاق صافرة النهاية بينما الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء".
ووفقًا للقانون يحق للحكم إطلاق صافرة النهاية وقتما يشاء وفقًا لتقديره، لكن خطأ مانزانو هو عدم السماح بإكمال لعبة خطيرة للغاية وفقًا لمحللين خاصة أن الوقت بدل الضائع شهد إهدارًا للوقت بسبب العودة لتقنية الفيديو في ضربة جزاء فالنسيا الملغاة وفقًا لبي ان سبورتس.