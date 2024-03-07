دايلي ميل: صلاح يخاطر بإثارة غضب المصريين
ترى صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن محمد صلاح يخاطر بإثارة غضب المصريين حيث شوهد يتدرب مع ليفربول بعد يوم واحد فقط من شكوى منتخب بلاده من "عدم القدرة على التواصل" معه -.
ولعب محمد صلاح مرة واحدة مع الليفر منذ تعرضه للإصابة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.
وقالت صحيفة "دايلي ميل " أن محمد صلاح يخاطر بإثارة غضب المصريين، بتصعيد الخلاف الغريب بين النادي والمنتخب حول لياقته البدنية بعد عودته إلى التدريب مع ليفربول.
وشُوهد صلاح في التدريبات مع ليفربول قبل مباراة ذهاب دور الـ16 في الدوري الأوروبي مع سبارتا براغ، وذلك بعد يوم واحد فقط من شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم من عدم تمكنه من التواصل مع المهاجم المصاب.
وقالت الصحيفة: "اشتعل الخلاف بين الطرفين بعد كأس أمم أفريقيا الأخيرة عندما قرر اللاعب العودة إلى ليفربول وترك المنتخب عقب إصابته، حيث كان النادي يبحث عن علاج اللاعب بأفضل طريقة ممكنة".
وكان ليفربول قد طلب من الاتحاد المصري، نهاية الأسبوع الماضي، إعفاء نجمه وقائده من المعسكر المقبل للفراعنة في أبو ظبي، حيث من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا في بطولة ودية.
ورفضت مصر هذا الطلب واستدعت اللاعب، وأصرت على أنه من حقها تقييم لياقة صلاح بنفسها، وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه "سيقوم بضمه" إذا لعب مع ليفربول قبل التوقف الدولي.
وتأتي عودة صلاح إلى التدريبات قبل مباراة ليفربول الحاسمة ضد مانشستر سيتي في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.
ولم يشارك صلاح مع ليفربول منذ أن لعب نصف مباراة في الفوز على برينتفورد منتصف فبراير الماضي.
وأعرب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن أمله بمشاركة صلاح أمام مانشستر سيتي.