دايلي ميل: صلاح يخاطر بإثارة غضب المصريين

ولعب محمد صلاح مرة واحدة مع الليفر منذ تعرضه للإصابة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وقالت صحيفة "دايلي ميل " أن محمد صلاح يخاطر بإثارة غضب المصريين، بتصعيد الخلاف الغريب بين النادي والمنتخب حول لياقته البدنية بعد عودته إلى التدريب مع ليفربول.

وشُوهد صلاح في التدريبات مع ليفربول قبل مباراة ذهاب دور الـ16 في الدوري الأوروبي مع سبارتا براغ، وذلك بعد يوم واحد فقط من شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم من عدم تمكنه من التواصل مع المهاجم المصاب.

وقالت الصحيفة: "اشتعل الخلاف بين الطرفين بعد كأس أمم أفريقيا الأخيرة عندما قرر اللاعب العودة إلى ليفربول وترك المنتخب عقب إصابته، حيث كان النادي يبحث عن علاج اللاعب بأفضل طريقة ممكنة".