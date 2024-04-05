تصريح ناري من حسين لبيب ردًا على تركي آل الشيخ

وكشف آل الشيخ، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض نقل مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري إلى السعودية، وأن الزمالك كان قد وافق بالفعل.

كما طالب تركي آل الشيخ مجلس إدارة الزمالك بإزالة صورة له داخل مقر النادي، وعقاب أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي بشأن إعلانه رفض الفريق لعب مباراة القمة في السعودية.

وعبر صفحته على "فيس بوك"، أصدر حسين لبيب بيانًا ناريًا قال فيه:

الزمالك أولا

هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم كما أراه طوال عمري

1- جمهور يضع كل الثقة في ناديه وإدارته وإن شاء الله نحن قادرون على تحمل تلك المسؤولية الضخمة.

2- جمهور أخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال، وولاؤهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص، ونحن على هذا العهد.

3- جمهور يعي تماما كلمة انتماء وإخلاص، وعندما شجع النادي لم ينظر إلى شيء غير أن يظل دائما داعما للكيان وهذا حالنا جميعا.

4- جمهور رغم الظروف القاسية التي عانى ويعاني منها الكيان إلا أنه دائما وأبدا في ظهره، وهذا ما تعاهدنا عليه جميعا.

الإدارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب، وأيضاً لا تعطي أي وعود وهي في حالة السعادة.

كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطر بالهواء فهو بالأقدام يداس.

عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.