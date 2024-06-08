رسميًا.. الاتحاد السعودي يعلن أولى صفقات الموسم الجديد
أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت، أولى صفقاته لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.
ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بصفقات متميزة لإعادة بناء الفريق بعد موسم سيئ على مستوى النتائج خسر خلاله الألقاب كافة على رأسها بطولة الدوري التي احتل بها المركز الخامس بجانب الخروج من دوري أبطال آسيا.
وودع الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين كما خسر بطولة كأس السوبر السعودي وخسر أمام الأهلي المصري في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.
وأعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس تعاقده مع حامد الشنقيطي حارس مرمى فريق الشباب السعودي لمدة 5 مواسم قادمة.
وتم تصعيد الشنقيطي صاحب الـ19 عامًا إلى صفوف الفريق الأول بنادي الشباب في الموسم الماضي.
وجاء التعاقد مع الحارس الصاعد بعد رحيل البرازيلي مارسيلو غروهي عن صفوف الاتحاد مع نهاية الموسم الماضي.
ويلعب الشنقيطي في صفوف منتخب الشباب السعودي بجانب المنتخب الأولمبي وتم استدعاؤه للمنتخب الأول.
وأعلن نادي الاتحاد في وقت سابق تفعيل بند شراء عقد ثنائي الاتفاق السعودي سعد آل موسى وأحمد الغامدي بعد نهاية الإعارة بانقضاء الموسم الماضي.