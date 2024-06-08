رسميًا.. الاتحاد السعودي يعلن أولى صفقات الموسم الجديد

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت، أولى صفقاته لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بصفقات متميزة لإعادة بناء الفريق بعد موسم سيئ على مستوى النتائج خسر خلاله الألقاب كافة على رأسها بطولة الدوري التي احتل بها المركز الخامس بجانب الخروج من دوري أبطال آسيا.

وودع الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين كما خسر بطولة كأس السوبر السعودي وخسر أمام الأهلي المصري في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.