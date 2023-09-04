إيلينا أوستابنكو تطيح بالبطلة شيانتيك من أمريكا المفتوحة للتنس

ورغم ذلك كسرت شيانتيك الإرسال سريعا واغتنمت نقطة كسر للإرسال بضربة أمامية ناجحة في الشوط السادس قبل أن تظفر بالمجموعة الأولى.

وبعدها فقدت شيانتيك السيطرة في المجموعة الثانية، وسددت خارج الملعب لتسمح لأوستابنكو بكسر الإرسال في الشوط الثاني كما نالت نقطة كسر للإرسال بالشوط التاسع قبل أن تتعادل اللاعبة اللاتفية 1-1 في اللقاء.

وخيم الإحباط على شيانتيك في المجموعة الثالثة ورفعت أوستابنكو من مستواها لتهيمن تماما في أول خمسة أشواط وارتكبت خطأين سهلين إضافيين فقط في طريقها نحو الانتصار.

وستواجه اختبارا صعبا أمام جوف المتألقة والتي هزمتها أوستابنكو في الدور الرابع في أستراليا المفتوحة هذا العام.

وتابعت أوستابنكو: "إنها لاعبة صاعدة رائعة، لعبت أمامها في أستراليا هذا العام وكانت مواجهة صعبة".

"لا أتوقع مباراة سهلة هنا في بطولة كبرى لذا أنا مستعدة لمعركة أخرى".