هل قلل ميسي من إنجازات رونالدو في حفل ماركا؟

لم تمرّ تصريحات قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال تتويجه اليوم الخميس بجائزة صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل لاعب على مر التاريخ، دون أن تثير جدلا واسعا وردود أفعال وصلت حتى عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنافس التقليدي لأسطورة برشلونة.

وقال ميسي في معرض تصريحاته بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور إنه حقق كل شيء في مشواره الكروي، وأحرز ما يتمناه الجميع، وهو كأس العالم مع منتخب بلاده بجانب الكثير من الإنجازات الأخرى مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأثار تصريح ليونيل ميسي حول "تحقيق ما يريده الجميع" تكهنات حول ما يخفيه ذلك الموقف من تجاهل لإنجازات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو تقليل من أرقامه الأسطورية التي بلغها مؤخرا وأبرزها تسجيله أكثر من 900 هدف كأول لاعب في التاريخ يصل إلى ذلك الرقم.

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وكان رونالدو صرح سابقا، وعقب تسجيله هدفه الـ900 في مرمى كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي، أن "التتويج بكأس أمم أوروبا يعادل الفوز بلقب كأس العالم" في إجابة آنذاك على سؤال صحفي حول تحقيقه الكثير من الأرقام اللافتة على الصعيد الشخصي بينما لم يحقق لقب المونديال.

وحصد ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة اليوم الخميس جائزة أفضل لاعب على مر التاريخ والتي أقامتها صحيفة ماركا الإسبانية المعروفة بقربها من ريال مدريد.

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وقال منظمو الحفل إن ميسي يستحق أن يكون أعظم لاعب في التاريخ بفضل تتويجاته الأسطورية التي وصلت إلى 46 لقبا بجانب العشرات من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية.