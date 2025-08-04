فرمان جيسوس يحوّل أنظار النصر إلى نجم بورتو البرتغالي

بدأ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إعادة ترتيب أوراق فريقه قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

ويفتتح النصر موسمه بمواجهة مرتقبة ضد الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.

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وبحسب تقارير صحفية، فإن جيسوس أبدى رغبته في رحيل الحارس البرازيلي ماتيوس بينتو عن صفوف الفريق وبقاء نواف العقيدي الحارس العائد من إعارة مميزة إلى الفتح السعودي.

وبحسب الصحفي سباستياو بينتو، فإن نادي النصر بدأ بالفعل التواصل مع إدارة بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات الحارس ديوغو كوستا حارس مرمى الفريق في الانتقالات الجارية.

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وأشار إلى أن مسؤولي النادي السعودي لديهم رغبة في ضم اللاعب بناء على طلب جيسوس وبمباركة القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن حتى الآن لم يقدموا عرضاً رسمياً من أجل الحارس.

ديوغو كوستا يبلغ من العمر 25 عاما، وتدرج في صفوف بورتو منذ 2012 حتى انضم إلى الفريق الأول لكره القدم في 2019، كما يلعب لصفوف المنتخب البرتغالي منذ 2021.

وخاض الحارس البرتغالي، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 40 مليون يورو، مع بورتو 197 مباراة، استقبلت شباكه خلالها نحو 174 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 83 مباراة.

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ويستهل النصر، بقيادة كريستيانو رونالدو، موسمه الجديد بمواجهة قوية أمام نظيره الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في دولة هونغ كونغ.