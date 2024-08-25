أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الدور قبل النهائي لكأس مصر.

ويشهد الدور نصف النهائي وجود أندية بيراميدز والمصري، اللذين تأهلا في وقت سابق، ولحق بهما الإسماعيلي وزد إف سي.

وأمس السبت تغلب زد إف.سي 1-صفر على مودرن سبورت في مباراة استمرت لوقت إضافي في ختام دور الثمانية من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتأهل الإسماعيلي إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على طلائع الجيش 10-9 بركلات الترجيح إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

قررت إدارة مسابقات اتحاد الكرة المصري إقامة مباراة الإسماعيلي وزد في نصف نهائي كأس مصر يوم 27 أغسطس الجاري بستاد الإسماعيلية في تمام السادسة مساء.

فيما ستقام مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بستاد برج العرب بالإسكندرية في التاسعة مساء يوم ٢٧ أغسطس.