ليبيا تهزم أنغولا وتحيي آمالها في التأهل لكأس العالم 2026

حقق المنتخب الليبي انتصارا وزنه من ذهب أمام نظيره الأنغولي (1 ـ 0) في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الخميس على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة لواندا.

ونجح رفاق الحارس مراد الوحيشي في إنهاء الشوط الأول على نتيجة التعادل دون أهداف بعد أداء رائع لخطي الدفاع ووسط الملعب، قبل أن يخطف المهاجم عزو المريمي هدف الفوز في بداية الشوط الثاني.

وحملت الدقيقة 47 أول منعطف في المباراة عندما أحرز المريمي الهدف الأول ليضع المنتخب الليبي في المقدمة (1 ـ 0).

+3 🇱🇾✊🏼 بأطلاقة السفاح عزو المريمي نفوز على منتخب أنغولا بهدف دون مقابل #الاتحاد_الليبي_لكرة_القدم #تصفيات_كأس_العالم2026 #LFF Posted by ‎الإتحاد الليبي لكرة القدم - Lff‎ on Thursday, September 4, 2025

ورغم تتالي الهجمات من المنتخب الأنغولي الذي نزل لاعبوه بكل ثقلهم إلى الهجوم، فإن علي يوسف، قائد الدفاع ورفاقه استبسلوا في التصدي لكل المحاولات من أصحاب الأرض لينهوا المباراة بالفوز (1 ـ 0).

وشهدت المباراة إصابة الحارس مراد الوحيشي في الدقيقة 78 ليتم استبداله بالحارس أيمن التيهار.

وبفوزه خارج القواعد على أنغولا، أنعش المنتخب الليبي آماله في التأهل بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بعيدا نقطة واحدة خلف الكاميرون (تنقصه مباراة عن ليبيا) الذي يملك 12 نقطة في حين تجمد رصيد أنغولا، التي خرجت منطقيا من السباق، عند 7 نقاط.

ويلعب المنتخب الليبي المباراة المقبلة ضمن الجولة الثامنة في طرابلس أمام منتخب إسواتيني يوم الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب كاب فيردي برصيد 16 نقطة بعد أن حقق اليوم الخميس انتصاره الخامس وذلك على حساب موريسيوش (2 ـ 0)