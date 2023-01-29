اتحاد الكرة المصري يوقف التعامل مع مرتضى منصور ويحيله إلى "الانضباط"

ومن بين القرارات إيقاف التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة الزمالك.

ويحتل الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 26 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بـ11 نقطة عن الأهلي المتصدر.