اتحاد الكرة المصري يوقف التعامل مع مرتضى منصور ويحيله إلى "الانضباط"
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وقف التعامل مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإحالته إلى لجنة الانضباط".
وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان، اليوم الأحد: "أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة جمال علام مجموعة قرارات هامة".
ومن بين القرارات إيقاف التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد حال استمرار تلك التجاوزات.
كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة الزمالك.
ويحتل الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 26 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بـ11 نقطة عن الأهلي المتصدر.
وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات، حيث خسر أمام أسوان وبيراميدز والأهلي وغزل المحلة، وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع فيوتشر ثم فاركو في الدوري المصري، قبل مواجهة شباب رياضي بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا يوم 10 فبراير.