أول تعليق من ضحية أزمة إمام عاشور في مول الشيخ زايد (فيديو)
أثار إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو له مع بعض الأشخاص وهم يقتحمون أحد المولات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة.
وقام عاشور بالاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن الذي حرر محضرًا ضد لاعب الأهلي في الشرطة.
وقال عبد الله مصطفى، مشرف الأمن بالمول، عبر برنامج "الحكاية" بقناة "MBC MASR":" فوجئت يوم الأربعاء الماضي في الساعة السابعة صباحًا بوجود 3 شباب بجوار المول ثم جاء إمام عاشور بسيارته بسرعة شديدة ودخل مهرولًا إلى بوابة المول".
وأشار إلى أنه أعطى إشارة لزملائه بعدم اعتراض طريقه لأنه في حالة ثورة غضب مؤكدًا أن الأخير وجه وابلًا من الألفاظ المسيئة ضده بمجرد أنه طالبه بالهدوء ثم أمسك به للاشتباك معه.
وأضاف:" إمام عاشور ادعى أن زوجته تعرضت للتحرش اللفظي أثناء حضور فيلم بالسينما انتهى في الخامسة فجرًا، ولكنها لم تتقدم بشكوى للأمن، ولا نعلم أي تفاصيل حول هذه الواقعة".
وتابع:" تعرضت للضرب من إمام عاشور وأصدقائه الذين يقارب عددهم إلى 15 شخص.. ورفضنا كأفراد أمن تحويل الأمر إلى معركة والاشتباك معهم وقررنا اللجوء للقانون".
وأشار إلى أنه تعرض للإغماء بعد قيام عاشور بالضرب موضحًا أنه قام بتحرير محضر بعد نهاية عمله.
وأوضح أن أحد مسؤولي النادي الأهلي تواصل معه من أجل حل الأمر وديًا والتصالح بحضور إمام عاشور مؤكدًا أنه يسير وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الموقف.