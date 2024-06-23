أول تعليق من ضحية أزمة إمام عاشور في مول الشيخ زايد (فيديو)

وقال عبد الله مصطفى، مشرف الأمن بالمول، عبر برنامج "الحكاية" بقناة "MBC MASR":" فوجئت يوم الأربعاء الماضي في الساعة السابعة صباحًا بوجود 3 شباب بجوار المول ثم جاء إمام عاشور بسيارته بسرعة شديدة ودخل مهرولًا إلى بوابة المول".

وأشار إلى أنه أعطى إشارة لزملائه بعدم اعتراض طريقه لأنه في حالة ثورة غضب مؤكدًا أن الأخير وجه وابلًا من الألفاظ المسيئة ضده بمجرد أنه طالبه بالهدوء ثم أمسك به للاشتباك معه.

وأضاف:" إمام عاشور ادعى أن زوجته تعرضت للتحرش اللفظي أثناء حضور فيلم بالسينما انتهى في الخامسة فجرًا، ولكنها لم تتقدم بشكوى للأمن، ولا نعلم أي تفاصيل حول هذه الواقعة".