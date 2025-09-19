أحدهم يشعر بالخوف.. أكبر 3 خاسرين من عودة سيد عبد الحفيظ إلى الأهلي المصري

اقترب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، من العودة مجددًا إلى القلعة الحمراء عبر منصب إداري كبير بعد سلسلة من المشاورات التي جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي في الساعات الماضية.

عبد الحفيظ جلس مع الخطيب في مقر النادي لمناقشة عودته من جديد، فقد عرض عليه رئيس الأهلي تولي منصب رئيس شركة الكرة، لكن الرد جاء بالرفض القاطع من جانب مدير الكرة السابق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ عرض الخطيب إدراجه ضمن قائمته الانتخابية عضو مجلس إدارة، إلا أن عبد الحفيظ رفض الفكرة في البداية مفضلًا منصب أمين الصندوق.

المقترح لم يلق قبولًا من الخطيب، قبل أن يتدخل بعض المقربين لإقناع عبد الحفيظ بالموافقة على دخول القائمة بصفته عضو مجلس إدارة مع وعد واضح بأن يكون المشرف العام على ملف كرة القدم، بما يشمل التعاقدات وإدارة الفريق الأول.

ووافق عبد الحفيظ في النهاية، ورحب بالعودة مجددًا عبر هذا الدور المؤثر، ليكون هناك 3 خاسرين من عودته مجددًا.

1- حسام غالي

عودة عبد الحفيظ إلى قائمة الخطيب قد تطيح بغالي من المشهد، خاصة مع تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الخطيب.

غالي كان يمثل ورقة قوية خاصة إن ترشح في قائمة أخرى، لكن دخول عبد الحفيظ قد يهدد مكانه مباشرة.

2- خالد مرتجي

المشهد الانتخابي كان يشير إلى إمكانية تصعيد مرتجي لدور أكبر، ولكن دخول عبد الحفيظ في منصب أمين الصندوق مع وجود ياسين منصور في منصب النائب قد يطيح بخالد مرتجي.

وجعلت التغييرات الأخيرة موقف مرتجي أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل إمكانية تراجع عبد الحفيظ وإصراره على تولي منصب أمين الصندوق، لذا سيخرج مرتجي من المشهد، في حالة واحدة إذا دخل ياسين منصور على منصب النائب.

أما إذا رفض ياسين منصور تولي منصب النائب في قائمة الخطيب، فسيكون لخالد مرتجي دور.

3- محمد يوسف

مدير الكرة الحالي، محمد يوسف، سيكون أكبر المتأثرين بعودة عبد الحفيظ، إذ سيسحب الأخير ملف كرة القدم بشكل كامل تحت إشرافه المباشر، وهو ما يعني تراجع صلاحيات يوسف وربما خروجه من المشهد قريبًا.

عودة سيد عبد الحفيظ بهذا الشكل لا تحمل تأثيرًا إداريًا فقط، بل تفتح الباب أمام إعادة رسم هيكلة إدارة كرة القدم داخل الأهلي، وأكبر المتضررين سيكون محمد يوسف.