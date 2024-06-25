في إعادة لنهائي 2016.. تجدد المنافسة بين الأرجنتين وتشيلي بكوبا أمريكا
ستكتب الأرجنتين وتشيلي فصلًا جديدًا في التنافس الطويل بينهما في مباراة المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي، في المرحلة نفسها التي أطاحت فيها تشيلي ببطل العالم في النهائي القاري العام 2016.
وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن فريقه ترك وراءه الذكرى المؤلمة لنهائي كأس كوبا للمرة الثانية على التوالي الذي خسره أمام منافسه اللدود، والذي أعقب الخسارة في نهائي 2015 في سانتياغو.
وفي كلتا المباراتين، خسرت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أمام تشيلي بركلات الترجيح.
وقال سكالوني للصحفيين أمس الاثنين: "لم يتبق أي شيء من نهائي 2016، بما أننا أبطال العالم فإن ما قلته قبل بضعة أيام انتهى وأصبحت كرة القدم هكذا".
وأضاف: "الأمر يستمر والعجلة تدور والكرة لا تتوقف ولم يتبق أي شيء إطلاقًا، كل شيء آخر بات من التاريخ وليس من المنطقي العودة إلى الخلف".
وقال مدرب تشيلي المولود في الأرجنتين ريكاردو جاريكا، الذي تولى المسؤولية في وقت سابق هذا العام، إن مواجهة منتخب بلاده التي فازت على البرازيل في نهائي كوبا أمريكيا الأخير في ريو العام 2021، يعدّ أمرًا مميزًا دائمًا بالنسبة له.
وسيبحث المدرب (66 عامًا) عن فوزه الأول على حامل اللقب بعد تعادلين وهزيمتين عندما كان مدربًا لبيرو في تصفيات أمريكيا الجنوبية بين العامي 2015 و2022.
وقال: "من المميز دائمًا مواجهة الأرجنتين، فهي ليست مجرد منتخب وطني، بعيدًا عن أهمية الأرجنتين في حد ذاتها وما تمثله، فهي بالنسبة لي وبالمنطق مميزة دائمًا فهذه ليست مواجهات شائعة".
وتابع: "أعيشها بشكل مكثف بالتأكيد مع التركيز بشكل كامل على منتخب تشيلي ولكنها مباريات خاصة".
ويمكن للأرجنتين متصدرة المجموعة الأولى أن تحجز مكانًا في دور الثمانية بعد فوزها (2 - صفر) على كندا في مباراتها الافتتاحية، وتملك تشيلي نقطة واحدة بعد تعادلها مع بيرو سلبيًا.