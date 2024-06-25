في إعادة لنهائي 2016.. تجدد المنافسة بين الأرجنتين وتشيلي بكوبا أمريكا

وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن فريقه ترك وراءه الذكرى المؤلمة لنهائي كأس كوبا للمرة الثانية على التوالي الذي خسره أمام منافسه اللدود، والذي أعقب الخسارة في نهائي 2015 في سانتياغو.

وفي كلتا المباراتين، خسرت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وقال سكالوني للصحفيين أمس الاثنين: "لم يتبق أي شيء من نهائي 2016، بما أننا أبطال العالم فإن ما قلته قبل بضعة أيام انتهى وأصبحت كرة القدم هكذا".

وأضاف: "الأمر يستمر والعجلة تدور والكرة لا تتوقف ولم يتبق أي شيء إطلاقًا، كل شيء آخر بات من التاريخ وليس من المنطقي العودة إلى الخلف".