موقف كريستيانو رونالدو في ترتيب هدافي الدوري السعودي

افتتح رونالدو أهدافه في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف قائد النصر هدفه الثاني بعدما انفرد بالحارس عبد القدوس عطية وعقب الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الذي أكد صحة الهدف.

وبعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، أكمل رونالدو ثلاثيته من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 61 احتفل رونالدو للمرة الرابعة بعدما تابع تسديدته التي تصدى لها عطية من داخل منطقة الجزاء.

ورفعت أهداف المهاجم البرتغالي رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة ليتصدر الدوري بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر.