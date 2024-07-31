واصل منتخب أمريكا لكرة السلة للرجال تقدمه نحو تحقيق الميدالية الذهبية الخامسة على التوالي وتغلب 103-86 على جنوب السودان يوم الأربعاء، كما حققت صربيا فوزا كبيرا 107-66 على بورتوريكو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وكان منتخب جنوب السودان الوافد الجديد، والذي يقوده لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين رويال إيفي، يحلم بأن يلحق بمنافسه الهزيمة السابعة له في سجل مشاركاته بالدورات الأولمبية، وقدم بداية قوية ليستغل بعض الأخطاء المبكرة من المنتخب الأمريكي، ويتقدم في الربع الأول.

لكن الحلم لم يستمر طويلا، إذ فرض المنتخب الأمريكي تفوقه، وتقدم بفارق 19 نقطة مع نهاية النصف الأول.

وتألق كيفن دورانت، الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة، ضمن صفوف الفريق الأمريكي ليسعد الجماهير الحاضرة التي استمتعت أيضا بأداء ليبرون جيمس وديريك وايت اللذين سجلا 22 نقطة.

ولم تواجه صربيا صعوبة كبيرة في الفوز على بورتوريكو ضمن المجموعة الثالثة، وقد سجل فيليب بتروسيف ونيكولا يوكيتش 29 نقطة للفريق الصربي.