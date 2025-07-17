نيمار يحتفل مع نجم الهلال السعودي عقب الفوز على فلامنغو (فيديو)

حرص نيمار داسيلفا على الاحتفال مع ماركوس ليوناردو، زميله السابق في فريق الهلال السعودي، والذي تواجد في ملعب "فيلا بيلميرو " لمشاهدة لقاء سانتوس ضد فلامنغو.

واستفاد سانتوس من قوة ملعبه ومن موهبة نيمار، ونجح في الفوز على فلامنغو بنتيجة 1-0، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وسجّل القائد نيمار هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة من اللقاء وتحديدًا بالدقيقة الـ84، بعد أن استلم الكرة، وراوغ مدافع فلامنغو ببراعة، وفتح لنفسه مساحة قبل أن يسددها في الشباك مانحًا فريقه انتصارًا ثمينًا.

بهذا الفوز، رفع سانتوس رصيده إلى 14 نقطة، وواصل الابتعاد تدريجيًّا عن منطقة الهبوط؛ أما فلامنغو، فبقي عند 27 نقطة في الصدارة.

وسيلعب سانتوس في الجولة القادمة أمام ميراسول، يوم السبت على ملعب خوسيه ماريا دي كامبوس مايا.

أما فلامنغو، فسيواجه فلومينينسي في كلاسيكو ناري يوم الأحد، على ملعب ماراكانا.

وعقب المباراة التقطت عدسات القنوات الناقلة للمباراة المثيرة، نيمار وهو يركض إلى المدرجات القريبة من الملعب ويحتضن ماركوس ليوناردو، الذي كان متواجدًا في الملعب مع عائلته، حيث حصل على إجازة سلبية عقب انتهاء مشاركة فريق الهلال السعودي في منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي ودّعها "الزعيم" من ربع النهائي إثر الخسارة أمام فلومينينسي.

وكان نيمار دا سيلفا انضم لسانتوس في يناير الماضي، قادمًا من نادي الهلال السعودي.

وتقرر أن يرتبط نيمار مع سانتوس مجددًا بعقدٍ يمتد لـ6 أشهر وحتى نهاية 2025، مع إمكانية التجديد بعد نهاية هذا العقد.

ولعب نيمار (33 عامًا) مع سانتوس منذ انضمامه إلى صفوفه في بداية العام 15 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 4 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.