صفقة أسطورية.. الاتحاد السعودي يختار بديلا لمحمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي الاتحاد السعودي لضم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حال فشل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي تربطه عدة تقارير أخيرا بإمكانية الرحيل عن "الريدز" بعد أزمته مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

وأفادت التقارير بأن ليفربول حدد سعر بيع محمد صلاح، مؤكدة أن المبلغ يتراوح بين 100 إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

بينما كشف موقع "ذا أتلتيك" أن صلاح بدوره لم يمنح أي إشارة بشأن رغبته في الرحيل، وأن ليفربول لا يخطط لبيعه.

وعلى ضوء هذه التقارير، كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن رادار إدارة الاتحاد اتجه ناحية الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير، لتعزيز خط الهجوم "العميد" الموسم المقبل.