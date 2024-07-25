لمع اسم النجم العراقي علي جاسم في الساعات القليلة الماضية مع انطلاق مشوار أسود الرافدين بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى يوم 11 أغسطس المقبل.

وقاد علي جاسم منتخب أسود الرافدين لفوز مثير على حساب أوكرانيا بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوار دور المجموعات بأولمبياد باريس بعدما سجل الهدف الثاني قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

ولكن اسم علي جاسم لم ينتشر فقط بسبب تألقه في لقاء أوكرانيا بل ظهر بقوة مع إتمام انتقاله إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل عبر بوابة نادي "كومو" الصاعد حديثًا بقيادة مدربه سيسك فابريغاس.

ويستعرض "إرم نيوز" بعض المعلومات عن الفتى الذهبي الجديد للكرة العراقية علي جاسم:

موهبة واعدة

يعد علي جاسم أحد أبرز المواهب الواعدة في سماء الكرة العربية وليس العراقية فقط فاللاعب صاحب الـ 20 عامًا لفت الأنظار إليه بشدة بتألقه في الدوري المحلي رغم صغر سنه.

وبدأ جاسم مشواره مع ناشئي نادي النفط قبل انتقاله إلى فريق الكرخ قبل 6 أعوام، وخطف اللاعب الموهوب في مركز الجناح الهجومي الأضواء بمهاراته كناشئ واعد لينضم إلى صفوف فريق الشرطة عام 2020.

وبدأت إدارة نادي الشرطة إعداد جاسم للفريق الأول، وأعارته إلى نادي القاسم وعمره 17 عامًا، ثم أعارته إلى نادي الكهرباء الذي نجح في شراء عقد اللاعب عقب نهاية إعارته في صيف 2022.

وكان جاسم على أعتاب الرحيل إلى أنطاليا سبور التركي، ولكن الصفقة لم تكتمل ليرحل اللاعب إلى نادي القوة الجوية على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الكهرباء.

اهتمام كبير

نال علي جاسم اهتمامًا كبيرًا وعروضاً مميزة بفضل تألقه مع المنتخبات السنية العراقية.

وقاد جاسم منتخب الشباب العراقي لوصافة كأس آسيا تحت 20 عامًا قبل الخسارة أمام أوزبكستان، وشارك مع أسود الرافدين ببطولة العالم التي أقيمت في مايو 2023.

وسجل اللاعب العراقي 4 أهداف في دوري أبطال آسيا خلال الموسم المقبل وهو ما جعله محط أنظار أندية عربية وأوروبية.

وبدأت الأنظار تتجه إلى علي جاسم بفضل مهاراته المميزة، وتم ترشيحه للانتقال إلى نادي الزمالك المصري للفوز بخدماته لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

ولكن التحرك الأبرز كان من جانب نادي الاتحاد السعودي الذي دخل في مفاوضات لضم اللاعب، إلا أن رغبة اللاعب في الرحيل إلى أوروبا لعبت دورًا في حسم مستقبله.

إعجاب فابريغاس

خطف علي جاسم إعجاب الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو الإيطالي بعد متابعته لفترة.

وتمسك نجم آرسنال الإنجليزي الأسبق بالتعاقد مع علي جاسم لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي في الموسم المقبل وهو ما تم بعد مفاوضات شاقة مع إدارة نادي الكهرباء.

ووافق النادي الإيطالي على مشاركة علي جاسم في أولمبياد باريس قبل الانطلاق إلى تدريبات فريقه الجديد.