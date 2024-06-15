في ظل اهتمام الاتحاد السعودي.. سر رغبة ريال مدريد في رحيل ناتشو

وأضافت الصحيفة: "ناتشو يفكر بالفعل في الرحيل بسبب قلة دقائق مشاركته، وأيضا في ظل التقارير القوية بشأن التعاقد مع ليني يورو، مدافع ليل، الذي يطمح في الانضمام إلى الفريق الأبيض إما هذا الصيف (على سبيل الإعارة في حال قرر ناتشو البقاء، حيث يمتلك عرضًا من النادي لمدة موسم واحد)، أو في عام 2025، للانضمام إلى الفريق الأول في ريال مدريد، لكن إذا رحل ناتشو، فسيُفتح الباب أمام المدافع الفرنسي الشاب".

وتابع التقرير: "ومن ثم سيتم تفعيل صفقة التعاقد مع يورو في حال قرر ناتشو عدم الاستمرار مع ريال مدريد، والشيء الوحيد غير المؤكد هو ما إذا كان سيأتي هذا العام أو في العام المقبل (2025)".

وانضم ناتشو إلى مدريد في عام 2001، والآن يرى أن دوره في الفريق لم يتطور، على الرغم من أنه قدم موسمًا ملحوظًا، لكن غيابه عن التشكيلة الأساسية في مباريات رئيسية، مثل مباراة الذهاب في ربع النهائي أمام مانشستر سيتي أو مباراة الكلاسيكو في الدوري التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو، جعله يفكر في الرحيل.

وشارك ناتشو، بعد إصابات ميليتاو وألابا، في 45 مباراة من أصل 55 مباراة إجمالية، وغاب عن ثلاث مباريات بسبب الطرد.