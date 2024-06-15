في ظل اهتمام الاتحاد السعودي.. سر رغبة ريال مدريد في رحيل ناتشو
كشفت تقارير صحفية أن رحيل ناتشو عن ريال مدريد في الميركاتو المقبل، قد يدفع الفريق الملكي إلى التعاقد مع الفرنسي ليني يورو، مدافع فريق ليل.
اللاعب صاحب الـ18 عامًا يملك عقدًا مع النادي الفرنسي حتى يونيو عام 2025، وارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في الصيف الجاري.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، اليوم السبت، في تقرير لها، فإن "ناتشو، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، حديث الجميع بعد ظهور العرض الذي قدمه له نادي الاتحاد السعودي، والذي يسعى للتعاقد مع المدافع الدولي بعرض مغرٍ لمدة موسمين، حيث سيتضاعف راتبه الحالي في الفريق الملكي أربع مرات تقريبًا".
وأضافت الصحيفة: "ناتشو يفكر بالفعل في الرحيل بسبب قلة دقائق مشاركته، وأيضا في ظل التقارير القوية بشأن التعاقد مع ليني يورو، مدافع ليل، الذي يطمح في الانضمام إلى الفريق الأبيض إما هذا الصيف (على سبيل الإعارة في حال قرر ناتشو البقاء، حيث يمتلك عرضًا من النادي لمدة موسم واحد)، أو في عام 2025، للانضمام إلى الفريق الأول في ريال مدريد، لكن إذا رحل ناتشو، فسيُفتح الباب أمام المدافع الفرنسي الشاب".
وتابع التقرير: "ومن ثم سيتم تفعيل صفقة التعاقد مع يورو في حال قرر ناتشو عدم الاستمرار مع ريال مدريد، والشيء الوحيد غير المؤكد هو ما إذا كان سيأتي هذا العام أو في العام المقبل (2025)".
وانضم ناتشو إلى مدريد في عام 2001، والآن يرى أن دوره في الفريق لم يتطور، على الرغم من أنه قدم موسمًا ملحوظًا، لكن غيابه عن التشكيلة الأساسية في مباريات رئيسية، مثل مباراة الذهاب في ربع النهائي أمام مانشستر سيتي أو مباراة الكلاسيكو في الدوري التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو، جعله يفكر في الرحيل.
وشارك ناتشو، بعد إصابات ميليتاو وألابا، في 45 مباراة من أصل 55 مباراة إجمالية، وغاب عن ثلاث مباريات بسبب الطرد.
يعتبر ناتشو أحد أهم إنتاجات قطاع الناشئين بريال مدريد، حيث تدرج في الفئات السنية حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2012.
ومن وقتها، شارك ناتشو في 364 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.
يعد ناتشو هو القائد التاريخي لريال مدريد وأكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب بواقع 26 لقبا بالتساوي مع الكرواتي لوكا مودريتش.
وساهم ناتشو في تتويج ريال مدريد بألقاب الليغا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني في الموسم الأخير.