ودع منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد خسارته أمام إسبانيا، بنتيجة (29-28) في ربع نهائي البطولة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء.

ونجح منتخب مصر في حسم الشوط الأول لصالحه بالتقدم بنتيجة (12-8)، بعد تألق كبير من جميع لاعبي الفراعنة، على رأسهم سيف الدرع، أحمد عادل، وأحمد هشام، بالإضافة إلى الحارس محمد علي.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب إسبانيا في التعادل (25-25) لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي نجح "الماتادور" في حسمها بنتيجة (29-28) في مباراة مراثونية ودرامية بين الفريقين.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 30- 27، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 في ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

وحقق المنتخب المصري فوزا مهما على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 34-27 في ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته في أولمبياد باريس.