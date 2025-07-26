فهد المفرج يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة من نادي الهلال السعودي أن المدير التنفيذي للنادي فهد المفرج قدم استقالته رسميا من مهامه، وذلك بعد أيام قليلة من نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من الهلال، قرر فهد المفرج التنحي عن منصبه كمدير تنفيذي دون أن يكشف الأسباب الحقيقية وراء قراره.

وقال معن القويعي الصحفي الرياضي السعودي إن فهد المفرج قدم استقالته من الهلال، وهو حالياً يقضي إجازته في لندن.

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وأضاف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كل التوفيق للكابتن فهد المفرج في مشواره القادم".

ومُني الهلال السعودي في موسم 2024 ـ 2025 بخيبة كبرى بعد أن فقد كل الألقاب التي توج بها في 2023 ـ 2024 وهي الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

كما خرج رفاق القائد سالم الدوسري من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة أمام الأهلي السعودي، حامل اللقب في ما بعد (3 ـ 1)، لكنه استطاع أن يعوض تلك الإخفاقات بأداء مذهل في كأس العالم للأندية.

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ونجح الهلال في تحقيق مسيرة لافتة في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية بالتأهل لربع النهائي في أعقاب مباراة للتاريخ ضد مانشستر سيتي (4 ـ 3)، قبل الخروج أمام فلومينينسي البرازيلي (2 ـ 1).

ورجحت بعض المصادر أن يكون قرار فهد المفرج بالاستقالة ناتجا عن موجة الغضب العارمة من قبل جماهير الهلال بعد الموسم المخيب للآمال محليا وقاريا.

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وبجانب خسارته لكل الألقاب التي نافس عليها في 2024 ـ 2025، قرر الهلال الانسحاب من المشاركة في كأس السوبر السعودي وعدم خوض البطولة التي كان مقررا أن يستهلها بمواجهة القادسية في نصف النهائي يوم 20 أغسطس المقبل.