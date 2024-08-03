تلقى نادي الاتحاد السعودي هزيمة ثقيلة على يد ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1-4 في مباراة ودية أقيمت مساء السبت على هامش معسكر الاتحاد في إسبانيا.

تقدم إيتور رويال لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 24 من عمر اللقاء من خطأ ساذج للمدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب الاتحاد في التمرير.

وتعادل الفرنسي موسى ديابي لصالح الاتحاد في الدقيقة 40 بعد انطلاقة سريعة من تمريرة رائعة أرسلها الجزائري حسام عوار.

وانفرد الوافد الجديد ديابي بمرمى ريال بيتيس، وسدد ببراعة في مرمى ريال بيتيس.

وأحرز ريال بيتيس الهدف الثاني عن طريق لاعبه نبيل فقير في الدقيقة 45 من خطأ ساذج آخر ارتكبه الحارس محمد المحاسنة بإمساك الكرة بيديه، رغم إعادتها من زميله بالتمرير بالقدم.

وسجل فقير من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد احتساب الحكم ضربة حرة مباشرة نتيجة خطأ حارس الاتحاد.

وأحرز مارك روكا الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 58 من عمر اللقاء بعد فاصل من الأخطاء الدفاعية للاتحاد في إبعاد كرة عرضية للفريق الإسباني.

وسجل خوان ميغيل لوبيز الهدف الرابع في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وخاض الاتحاد مباراته الودية الرابعة قبل بداية الموسم المقبل، وخسر جميع ودياته بعدما تلقى الهزيمة أمام إلتشي الإسباني بنتيجة 0-2 ثم خسر أمام إشبيلية الإسباني بنتيجة 0-1.

وخسر الفريق السعودي أيضًا أمام فارينسي البرتغالي بنتيجة 1-3 قبل إلغاء اللقاء.