3 أسباب حقيقية.. ما سر رفض النجوم عروض النصر والهلال المغرية؟

بعد صيفين تاريخيين أشعل فيهما الدوري السعودي سوق الانتقالات العالمي، يبدو أن صيف 2025 يشهد رواية مختلفة.

على الرغم من أن القوة المالية لأندية القمة، مثل الهلال والنصر، لا تزال هائلة، فإن تردد بعض النجوم الكبار ورفضهم العروض المغرية أصبح ظاهرة ملحوظة.

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لم يعد الشيك المفتوح هو العامل الحاسم الوحيد، والسر يكمن في خريطة أولويات جديدة ومعقدة تحكم قرارات اللاعبين، ويمكن تلخيصها في عدة أسباب جوهرية.

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1. حلم كأس العالم 2026 يطغى على كل شيء

السبب الأكثر منطقية وتأثيرًا هو قرب كأس العالم 2026، بالنسبة لأي لاعب في قمة مستواه، يمثل المونديال أولوية قصوى.

البقاء في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يعني اللعب بأعلى نسق تنافسي ممكن، وهو ما يضمن للاعب الحفاظ على مكانه في تشكيلة منتخب بلاده وتقديم أفضل أداء في المحفل العالمي.

الانتقال إلى دوري أقل شدة تنافسية - حسب التصور السائد لدى غالبية المدربين في المنتخبات العالمية - قد يمثل مخاطرة كبيرة تفقدهم مقعدهم الدولي، أو تؤثر في جاهزيتهم البدنية والذهنية للبطولة الأهم في مسيرتهم.

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2. المنافسة الشرسة من إنجلترا والجاذبية الأمريكية

لم تقف الدوريات الأخرى مكتوفة الأيدي، أندية الدوري الإنجليزي التي شعرت بالتهديد، عادت لرفع سقف الرواتب وتقديم مشاريع رياضية لا يمكن مقاومتها، فهي تجمع بين الإغراء المالي والمجد الرياضي المتمثل في دوري أبطال أوروبا.

في الوقت نفسه، برز الدوري الأمريكي كوجهة بديلة جذابة، خاصة مع استضافة الولايات المتحدة كأس العالم.

الدوري الأمريكي يقدم حزمة مختلفة، أسلوب حياة مريحًا، ضغطًا إعلاميًا أقل، وعقودًا تجارية ضخمة في سوق رياضي متنامٍ، وهو ما نجح في استقطاب ليونيل ميسي ويغري آخرين.

3. تغيّر استراتيجية الصرف في الدوري السعودي

أُشير في مصادر عديدة إلى أن الإنفاق على الصفقات والرواتب في الدوري السعودي لم يعد كما كان في السابق، هذه الملاحظة لا تعني نفاد الأموال، بل نضج الاستراتيجية.

يبدو أن مرحلة "الصدمة والترويع" الأولية التي هدفت لوضع الدوري على الخريطة العالمية قد انتهت. الآن، أصبح الإنفاق أكثر استهدافًا وحسابًا. الأندية السعودية أصبحت تبحث عن صفقات ذات قيمة فنية واستثمارية طويلة الأمد، بدلاً من مجرد دفع رواتب فلكية لجذب أي اسم كبير.

هذا التحوّل يعني أن العروض، مع أنها لا تزال مغرية، لم تعد خارج نطاق المنطق تمامًا، مما يمنح اللاعبين فرصة للتفكير في عوامل أخرى.

إضافة إلى ما سبق، هناك عامل نفسي لا يمكن إغفاله، وهو "الإرث الرياضي"، لا يزال الفوز بدوري أبطال أوروبا أو المنافسة على جائزة الكرة الذهبية يمثلان قمة المجد الشخصي للاعبين الكبار. هذا الإرث، في الوقت الحالي، لا يمكن تحقيقه إلا في القارة الأوروبية.

إذًا، المسألة لم تعد مجرد مقارنة بين عرضين ماليين، بل أصبحت معادلة معقدة يدخل فيها الطموح المونديالي، والمنافسة الشرسة من دوريات أخرى، ونضج المشروع السعودي، ورغبة اللاعب في تخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.