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رياضة

تفاصيل إيقاف ميدو وإلغاء برنامجه التليفزيوني

تفاصيل إيقاف ميدو وإلغاء برنامجه التليفزيوني
أحمد حسام ميدو
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 2:26 م

اتخذت قناة "المحور" المصرية قرارًا بإيقاف برنامج "الريمونتادا"، وإلغاء التعاقد مع أحمد حسام "ميدو" مقدم البرنامج.

وقالت مصادر موثوقة، لـ"إرم نيوز"، إنه تم إبلاغ مسؤولي البرنامج بإيقافه بداية من اليوم الجمعة إلى إشعار آخر، مع إيقاف ميدو ومنعه من تقديم البرنامج.

وأشارت إلى أن ميدو ينتهي عقده مع القناة بنهاية شهر يوليو المقبل، وسيتم إخطاره بعدم تجديد عقده وإيقاف البرنامج.

وأوضح أن ميدو كان مقررًا أن يظهر مساء اليوم الجمعة في الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بقناة "أون تايم سبورتس"، ولكن تم إخطاره بعدم الظهور.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس": "عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور، وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة".

وأضاف: "أؤكد بأن قرار إيقاف برنامج الريمونتادا ليس له أي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة".

ووجّه ميدو الشكر لفريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، ولإدارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيًا التوفيق لهم فيما هو قادم".

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أحمد حسام ميدو

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