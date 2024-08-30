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رياضة

كابوس الميركاتو.. صفقات الزمالك تواصل الانهيار

كابوس الميركاتو.. صفقات الزمالك تواصل الانهيار
الزمالك المصري
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2024، 6:49 ص

يواجه نادي الزمالك المصري أزمة حادة في إبرام صفقاته الجديدة لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

وتحلم جماهير الزمالك بعودة فريقها للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والاحتفاظ بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

ولم يبرم نادي الزمالك أي صفقة حتى الآن رغم اقتراب إدارته من حل أزمة إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تسوية مستحقات متأخرة لبعض مدربيه السابقين.

وتحركت إدارة الزمالك لإبرام بعض الصفقات ولكنها فشلت حتى الآن في إنجاز أي صفقة بل وهناك بعض اللاعبين ابتعدوا عن القلعة البيضاء وهو ما تسرده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

بن شرقي 

تصدر اسم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق المشهد في ميركاتو القلعة البيضاء بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع الريان القطري.

ورغم الأنباء التي أفادت بتواصل إدارة الزمالك مع اللاعب فإن مسؤولي القلعة البيضاء لم ينجزوا الصفقة ليتلقى بن شرقي عرضًا للعودة إلى الريان وتجديد عقده بخلاف بعض العروض من أندية قطرية.

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وكانت جماهير الزمالك تعول الكثير على صفقة بن شرقي لتدعيم الخط الهجومي، لا سيما أن مركز الجناح الأيسر تأثر بشدة بعد رحيل اللاعب في صيف 2022؛ لعدم تجديد عقده في ظل عدم قدرة مصطفى شلبي على سد فراغ رحيل اللاعب المغربي.

صفقة البركاوي

ارتبط اسم اللاعب المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي السابق بالرحيل للزمالك، ولكن الصفقة أيضًا باتت في طريقها للفشل.

ورغم توصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب الذي انتهى عقده مع الرائد، بيد أن الصفقة توقفت بشكل مفاجئ في ظل عدم حسم القلعة البيضاء التعاقد واضطرار اللاعب للسفر إلى بلاده للاطمئنان على صحة والده.

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جوناثان نغويم

طلب البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للزمالك التعاقد مع الكاميروني جوناثان نغويم ظهير أيسر فريق مودرن سبورت من أجل حل أزمة الجبهة اليسرى التي يعاني منها الفريق الأبيض.

ولا يجد غوميز لاعبًا في الجبهة اليسرى للاعتماد عليه في ظل إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي، وتعرض أحمد فتوح للحبس بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وعدم قناعته بالثنائي الصاعد محمد عاطف وحسن أبو المعاطي.

ولم تحسم إدارة الزمالك أيضًا صفقة نغويم رغم رغبة غوميز واتفقت مع المغربي محمود بنتايك لاعب سانت إيتيان الفرنسي لضمه معارًا وهو ما أثار غضب المدرب البرتغالي الذي يتمسك بصفقة لاعب مودرن.

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أزمة الحراس

يعاني الزمالك أيضًا في ملف حراسة المرمى في ظل عدم تجديد عقد محمد عواد بجانب أن الجهاز الفني وافق على ضم محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية بعد نهاية إعارته للأهلي والأمر نفسه بالنسبة لحارس مرمى إنبي عبد العزيز البلعوطي.

وضاعت الصفقتان من الزمالك بعد توقيع الزنفلي على عقود انتقاله إلى غزل المحلة بجانب انضمام البلعوطي إلى البنك الأهلي.

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فشل التجديد لـ"زيزو"

رفض أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك عروض الرحيل إلى العربي القطري ونيوم السعودي ولكن إدارة القلعة البيضاء لم تحسم بشكل رسمي ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2025.

وأصدرت إدارة الزمالك بيانًا تؤكد استمرار التفاوض بشأن التجديد لأحمد سيد "زيزو" والإبقاء عليه في صفوف الفريق.

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