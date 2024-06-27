الإكوادور تحقق أول فوز في كوبا أمريكا على حساب جامايكا

تقدم منتخب الإكوادور في الدقيقة 13 من الشوط الأول بهدف عكسي سجله لاعب جامايكا كاسي بالمير في مرماه.

وأضاف كيندري بايز الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور من ضربة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني نجح منتخب جامايكا في تقليص النتيجة عن طريق ميكائيل أنطونيو بهدف سجله في الدقيقة 54.

ونجح منتخب الإكوادور في تعزيز فوزه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 91 عن طريق لاعبه الآن ميندا.