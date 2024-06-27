الإكوادور تحقق أول فوز في كوبا أمريكا على حساب جامايكا
حقق منتخب الإكوادور فوزًا كبيرًا على جامايكا، بنتيجة 1/3، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين بالجولة الثانية للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة "كوبا أمريكا" المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
تقدم منتخب الإكوادور في الدقيقة 13 من الشوط الأول بهدف عكسي سجله لاعب جامايكا كاسي بالمير في مرماه.
وأضاف كيندري بايز الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور من ضربة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
في الشوط الثاني نجح منتخب جامايكا في تقليص النتيجة عن طريق ميكائيل أنطونيو بهدف سجله في الدقيقة 54.
ونجح منتخب الإكوادور في تعزيز فوزه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 91 عن طريق لاعبه الآن ميندا.
وحصدت الإكوادور على أول ثلاث نقاط بعدما حققت أول فوز لها لتتصدر المجموعة الثانية مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة المكسيك وفنزويلا.
فيما يقبع منتخب جامايكا بالمركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.